Yerson Mosquera: “El llamado a Selección Colombia fue por sorpresa, pero lo estoy haciendo bien"

Tras su arribo al Cincinnati FC de Estados Unidos, conjunto donde se ha afianzado dentro del onceno titular con grandes actuaciones, goles y hasta asistencias; Yerson Mosquera recibió su llamado a la Selección Colombia de mayores, hecho que, así como él mismo lo afirmó, es una gran oportunidad a nivel personal.

En una charla con Gol Caracol, el actual defensa de 22 años expresó lo que fue la convocatoria para esta doble jornada de fogueo frente a Irak y Alemania: “Esto me agarró por sorpresa, es algo que llega en un buen momento y al final te da a entender que estaba haciendo las cosas bien”, dijo.

Sumado a eso, confesó las palabras que cruzó con Santiago Arias, compañero en Cincinatti y compatriota quien, al igual que él, se alegró por su llamado: “Él está muy feliz de que me hayan convocado, fue una de las primeras personas que me felicitó, me dijo que fuera y aprovechara, que Dios sabe cómo hace sus cosas y una de ellas es el que haya tenido la oportunidad de demostrar la calidad de jugador que yo era; eso lo aprecio mucho”.

Yerson Mosquera siguió y aseguró que “quiero estar en el próximo proceso, quiero ser parte de esta nueva generación, de este nuevo proyecto que tiene el profesor Néstor Lorenzo y claramente aquí tengo la oportunidad de demostrar en realidad si estoy para competir por ese puesto, porque al final yo tengo las condiciones, confío en mis capacidades y ya queda en cada vez que tenga la oportunidad de ir a la Selección demostrar el por qué yo me merezco estar ahí y por qué debo ganarme un puesto”.

Publicidad

Además de eso, el futbolista colombiano reveló una anécdota cuando era niño y soñaba con vestir la camisa de la ‘Tricolor’: “A a veces estás acostado o sentado viendo algo y te acuerdas de todo lo que te tocó vivir, lo que te tocó pasar para estar en una una parte en que siempre soñaste, de niño. Por ejemplo, cuando en la casa de mis amigos o en mi casa sacábamos televisores para ver jugar a la selección Colombia y hoy tener la oportunidad de de poder ir y vestirme con esa camiseta, entonces es el pensar que irán a hacer lo mismo para verme a mí todo mi pueblo, mi familia y eso es algo que te motiva cada vez más".

*Otras declaraciones:

¿Cuál fue el mensaje y reacción de su familia, tras la convocatoria?

"Todos están contentos, estaban muy felices, pero la frase que me dijeron varios es que Dios no se queda con nada, yo más que nadie sé lo difícil que ha sido para mí, lo mucho que he trabajado para esperar un momento así, una oportunidad en la cual yo pueda ser visto por el país, de poder ir a representarlos, poder ir a dar todo lo que pueda todo lo mejor de mí".

Publicidad

¿Qué analiza de esta doble jornada de fogueo?

“Son dos selecciones fuertes y buenas, Irak y y Alemania tienen muy buenos jugadores, los cuales también se han venido preparando para poder hacer buenos amistosos. Siento que yo podría aportar mucho a Colombia desde mi parte física, táctica, ofensiva y defensiva".

¿Ya ha tenido la oportunidad de hablar con Néstor Lorenzo?

“No he tenido la oportunidad de hablar con el míster aún, pero todo se dará a su debido tiempo. Tanto como él como yo tenemos las mismas ganas de poder vernos así y hablar".