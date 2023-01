Yílmar Velásquez: "Para estar a nivel de Selección uno tiene que estar concentrado cien por ciento"

La Selección Colombia de mayores disputó el pasado sábado un partido de preparación con su similar de Estados Unidos. El juegoo entre la 'tricolor' y la selección de la 'barra y las estrellas' terminó 0-0 y uno de los futbolistas que tuvo la oportunidad de sumar minutos fue Yílmar Velásquez, quien hace parte de la plantilla del Deportivo Pereira.

El volante, de 23 años, fue uno de los invitados este lunes al programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí contó cómo fue esa experiencia vistiendo los colores patrios.

"Personalmente no quedé muy conforme con el segundo tiempo, creo que me fui un poquito en el partido, lo pude haber hecho un poco mejor técnicamente, perdí muchos balones innecesarios", dijo de entrada el deportista del 'matecaña'.

Cuando fue consultado de si recibió retroalimentación del profesor Néstor Lorenzo, Yílmar Velásquez fue enfático en decir que sí, pero fue autocrítico en cuanto a su nivel en el campo.

"Claro, siempre ha sido así, físicamente me sentía muy bien, pero para estar a nivel de Selección uno tiene que acompañarlo técnicamente y estar concentrado cien por ciento en el partido; me quedó en deuda con eso. Si la vida me permite la oportunidad de volver, hay que aprovechar la oportunidad cien por ciento", prosiguió.

Sobre lo mismo complemento que "sí, y los compañeros también me dieron ese aliento positivo por lo que hice, pero uno siempre se fija en los pequeños detalles que no fueron tan buenos, pero también me enfoco en lo que hice, que no entré tensionado y con ganas de luchar cada balón, de dar todo por la Selección, ya sea en un amistoso".

Más declaraciones de Velásquez:

*Hace de buena manera las transiciones con la pelota

"Yo soy un jugador defensivo, pero hablando con los 'profes' y también me lo ha dicho mi entrenador Restrepo que tengo la potencia física para llegar más al gol y que me la crea; soy volante de marca, pero también sé hacer de interior, es de convencerme de que puedo llegar más al gol, tengo ese chip defensivo".

*Su estilo de juego parecido al de Freddy Rincón

"Alguien de la Selección me lo mencionó, la comparación con Freddy (Rincón), sin embargo, el nivel de él es único, uno tiene sus cualidades diferentes, pero en la actitud, ganas, yo soy un jugador muy autocrítico, me gusta siempre exigirme más y tengo que verme los partidos y creo también que en el equipo en el Pereira, teniendo claro la oportunidad de jugar porque nada es seguro, tratar de convencerme que también puedo ser un seis o ocho, que también puedo hacer gol".

*El tema Santa Fe y la opción de compra

"Sí, yo tengo una opción de compra con Santa Fe que todavía no han ejercido porque la primera opción la tiene Pereira. En el papel soy jugador de Santa Fe y me tocaría retornar cuando termine mi préstamo con el Pereira".

*Quién le dijo que se parecía en el estilo de juego a Freddy Rincón

"Fue uno de los utileros que me comentó eso".

*Su intención es volver a la Selección

"En la despedida, el 'profe' dijo que nos iba a seguir analizando a todos, mi rendimiento en el Pereira es el que me lleva a la Selección, tengo que seguir demostrando que no sólo son 'pinceladitas' en el partido y yo la tengo clara, sé que lo que hice fue bueno, pero puedo hacerlo mucho mejor; sin embargo, el compromiso es cien por ciento siempre, tengo seguridad en mis capacidades, no digo que voy a ser el mejor volante del mundo, pero la disposición y actitud la tengo, hacer las mejores cosas acá para tener oportunidad, sino desearle lo mejor al grupo y que podamos estar en el próximo Mundial y hacer un buen Mundial, pensar en ser campeones porque nosotros también podemos".