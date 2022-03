Yimmi Chará: "Nos dolió mucho y no compartimos lo que hizo la hinchada, tras la derrota contra Perú"

El pasado 28 de enero, la Selección Colombia sufrió un duro golpe, tras perder 0-1 contra Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, lo que complicó el panorama de cara a hacerse con un cupo al Mundial de Catar 2022.

Ese día, la 'tricolor' se retiró del campo de juego, entre los chiflidos de miles de hinchas, algo que no gustó para nada en la interna del equipo. Asimismo, mucho se ha hablado con relación a lo que, supuestamente, pasó después.

Publicidad

Y es que varios rumores giraron en torno a una aparente discusión que hubo entre los jugadores, algo que, con el paso de los días, se ha desmentido por los protagonistas. En esta ocasión, quien habló fue Yimmi Chará.

"Contra Perú hicimos un gran partido. En el camerino hubo silencio total después del pitazo final, nos dolió mucho lo que pasó en el estadio. No compartimos lo que hizo la afición", afirmó de entrada, en entrevista con 'Directv Sports'.

Publicidad

"Nunca, en un camerino de Selección, es difícil ver enemistades, hay momentos de calentura, pero siempre se habla con respeto. Eso no va cambiar", añadió el actual delantero del Portland Timbers, de la MLS.

Y continuó haciendo énfasis a la reacción de los aficionados. "Como futbolistas, nos da tristeza salir de un estadio así y más de local, viendo el esfuerzo hecho, eso nos dolió, pero entendemos que así es el fútbol", puntualizó.

Publicidad

Para finalizar, si bien fue consciente de que las opciones de ir a Catar 2022 son pocas y que ganarle a Bolivia y Venezuela no será suficiente, ya que se necesitan otros resultados, no pierde la fe y fue claro al decir que lucharán hasta el final.

"No podemos tapar el sol con un dedo, pero que no se pierda la fe, ya que nosotros no la perdemos, sabemos que es difícil, no queríamos vernos en esta situación, pero hay que afrontarla y confiar mientras haya posibilidad", sentenció.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

A falta de solo dos jornadas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, la Selección Colombia regresará a la acción el próximo 24 de marzo, a las 6:30 de la noche, contra Bolivia, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.