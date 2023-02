"Yo he crecido admirando a James Rodríguez, a 'Juanfer' Quintero y me gusta mucho Messi"

La Selección Colombia Sub-20 emocionó a muchos hinchas de la ‘tricolor’, en el Sudamericano de la categoría que se disputó en Cali y Bogotá. Los jugadores mostraron su calidad y llevaron al combinado patrio a ganar el tercer puesto en el campeonato. Alexis Castillo Manyoma fue uno de esos futbolistas que ‘llenó la retina’ de los seguidores y habló con Gol Caracol para conocer un poco más de él.

El talentoso volante oriundo de Puerto Tejada, Cauca, confesó cuáles son sus referentes en su posición, y lo que significó portar el número 10 en la espalda con la camiseta amarilla de la selección.

Además, Castillo Manyoma contó un poco de su historia para llegar al fútbol profesional, los sacrificios suyos y de su madre, y lo que agradece por lo que está viviendo actualmente. ¡Gran testimonio!

¿Qué análisis hace de lo que fue el Sudamericano Sub-20?

“Todo el tiempo que estuvimos juntos logramos construir un muy buen grupo, la verdad éramos muy unidos dentro y fuera de la cancha y eso se vio reflejado en los partidos. Y en lo personal bien, lastimosamente no me fue tan bien en los primeros partidos, pero ahí fui mejorando, de menos a más, y gracias a Dios pudimos cerrar el torneo de una buena forma, dejando una buena imagen hasta el final”.

¿Qué se sintió vestir el número 10 en la Selección Colombia?

“Uno sabe que portando la 10 tiene como esa responsabilidad y ese compromiso que espera la gente, porque la gente ve al 10 y se imagina un jugador diferente, pero gracias a Dios pude hacer las cosas bien hasta el final. La verdad esa camiseta la han portado bastantes jugadores importantísimos y tratar de seguir mejorando y vistiéndola de buena forma”.

Alexis Castillo Manyoma (10) marcó un verdadero golazo frente a Venezuela, en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Foto: Twitter @CONMEBOL

¿Cuáles son sus referentes?

“En mi carrera lo que he ido creciendo siempre me ha gustado James Rodríguez cuando estaba en la selección, cuando jugaba en el Real Madrid, en sus mejores momentos, me ha gustado también mucho Quinterito (Juan Fernando) y obviamente que el mayor de todos Lionel Messi, que siempre lo he admirado y siempre me ha gustado muchísimo como juega”

¿Cuéntenos su historia para llegar a ser profesional?

“Cuando vivía en Puerto Tejada tenía como 6 años, mis hermanos entrenaban y todo, pero mi mamá no me metió a mí. Ya luego nos fuimos a vivir a Cali con mi mamá y mis tres hermanos y empecé en una escuela que se llamaba Club Deportivo Populares y como en el 2014 o 2015 se jugaba la Pony Fútbol y otro equipo ahí del barrio que se llamaba Kairos estaba armando un grupo para ir a disputar ese torneo. Yo fui a jugar la Pony Fútbol, nos fue bien y yo me quedé ahí en ese equipo. Ya como en el 2015 o 2016 salieron unas pruebas para el Cortuluá pero una filial que había acá en Cali, entonces yo fui y ese día me fue bien, hice como tres goles. Ellos dijeron que se contactaban con los que eligieran y después me llamaron que había quedado. Yo estuve en la escuela aquí por un año y medio, o dos años, y luego me llevaron para Tuluá a jugar el Torneo de las Américas, con el grupo ya de Cortuluá que vivía allá en la casa hogar”.

¿Y cómo fue ese proceso en Cortuluá?

“Estuve viviendo allá, luego como de dos años Cortuluá decidió llevar a mi mamá a vivir conmigo y me ayudan con lo del hogar. Llevo como cinco años en Cortuluá, estuve en la cantera y ya en el 2019 ahí me empezaron a subir a la profesional y ya en el 2020 el 2 de febrero debuté y desde ahí estado siempre con la profesional. El profe Jaime de la Pava me puso a debutar antes de la pandemia”.

¿Fue dura su niñez en Puerto Tejada?

“Nosotros vivíamos lo normal, allá en Puerto Tejada vive toda la familia por parte de mi papá y allá vivíamos con mi mamá, pero ella siempre había trabajado en una casa de familia en Cali, entonces ella se separa de mi papá y le quedaba muy difícil todos los días viajando a Cali. Decidió que nos viniéramos a vivir a Cali y por eso nos fuimos con mis hermanos”.

¿Cómo se siente con lo que ha conseguido?

“Estoy muy feliz porque muchas veces también no tenía para comprarnos guayos y pedía prestado para comprarlos, para los pasajes, a veces uno se pone a mirar hacia atrás y a pensar en todo por lo que ha pasado y se alegra mucho de ya poder ayudarle un poquito a la familia ya ver que muchos de los esfuerzos que uno ha hecho, están dando frutos y eso lo llena a uno de mucha felicidad”.

Alexis Castillo Manyoma, figura de la Selección Colombia Sub-20 vs. Venezuela, en El Campín Federación Colombiana de Fútbol

¿Cuál es el objetivo ahora?

“Ahora seguir en Cortuluá, la idea es seguir sumando minutos, los más que puedes y estar compitiendo de la mejor manera ahora para el Mundial, seguir mejorando, subiendo el nivel para estar de la mejor manera”.

¿Qué sueños tiene en el fútbol?

“Mis sueños ahora a corto y largo plazo es poder ser convocado a la Selección Colombia de mayores, ser convocado al Mundial Sub 20 y hacer un gran Mundial, poder llegar al fútbol europeo que yo creo es el sueño de todos porque allá están las mejores ligas”.