Yonatan Murillo: “Quiero aprender de Reinaldo Rueda en Selección Colombia, conocer sus conceptos”

Yonatan Murillo es una de las sorpresas en la convocatoria del morfociclo de la Selección Colombia y el futbolista sabe la responsabilidad que eso trae.

“Creo que uno como jugador siempre tiene aspiraciones altas, agradeciéndole al profe por la oportunidad de estar acá y a Dios. Las posibilidades están ahí, manejo las posiciones de central y lateral y esta oportunidad es para aprovecharla, aprender de él (Reinaldo Rueda), uno siempre quisiera trabajar con él”; afirmó de entrada este lunes en rueda de prensa.

Además, el actual jugador de Patriotas, mencionó que puede jugar en dos posiciones defensivas, por lo que le ha tocado estar en ambas, en el elenco boyacense.

“Estoy jugando más de central, el semestre pasado por lesiones de compañeros también jugué de lateral, pero me he ido consolidando más de central por izquierda, y estoy conociendo más de esta posición. En lo personal soy un jugador que me gusta ganar los duelos en el sistema defensivo y cuando me toca ayudar al equipo en salida, creo que me va muy bien. Permita Dios que me de la oportunidad de aprender, conocer sus conceptos y esto es algo muy importante estar en este morfociclo”, afirmó.

Por último, Murillo nuevamente expresó estar feliz y con el anhelo de ser tenido en cuenta para las Eliminatorias Sudamericanas.

“Muy feliz, la verdad estoy en ese sueño que uno cuando pequeño siempre se imaginó, en el lugar en el que muchos jugadores del rentado local quisieran estar aquí. Y las posibilidades de estar con la Selección siempre están, cada entreno, cada momento hacerlo bien y darle esa posibilidad al profe de ser seleccionable”, concluyó.