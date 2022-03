Yoreli Rincón: "No sé por qué estoy vetada de la Selección Colombia; creo que por las peleas que di"

Campeona de la Liga femenina colombiana y de la Copa Libertadores, elegida como la mejor jugadora de la Copa América en 2014, cuatro Mundiales disputados entre las categorías Sub-17, Sub-20 y mayores, y considerada por muchos como una de las grandes futbolistas de nuestro país; ella es Yoreli Rincón.

Gracias a su talento y profesionalismo, fue la gran abanderada de una generación dorada, que se abrió un camino, logró cosas importantes y fue considerada como 'las superpoderosas'. Sin embargo, desde 2018, todo cambió para la actual jugadora de la Sampdoria, de Italia.

Desde entonces no volvió a ser convocada a la Selección Colombia femenina, algo que muy pocos entendieron y que dio paso a varias especulaciones. De hecho, se llegó a hablar de un veto. Frente a ello, la mediocampista habló este viernes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

¿Está vetada en la Selección Colombia?

"La verdad todos la saben, pero la esconden; desde 2018 no voy a la Selección Colombia. No sé por qué estoy vetada, me imagino que por las peleas que di, de los premios de la Copa Libertadores o cuando sacamos a la luz el tema de los pagos y dimos la pelea, cuando la Liga solo llevaba dos años. Creo que les han mejorado las condiciones a mis compañeras, pero no sé por qué no volví."

¿Ha hablado con alguien?

"Me enviaron una historia del profesor Nelson Abadía, donde decía que estaba pendiente de las jugadoras, pero desde 2018 no recibo un mensaje de cuerpo técnico o de la Federación Colombiana de Fútbol, así que solo con ciertas compañeras y nada más, pero hasta ahí."

¿Le duele ver que no está disfrutando de eso por lo que luchó?

"Al principio me dolía, cuando veía la Selección Colombia, pero después entendí que no podía ir contra la corriente. Lo que me dicen algunas compañeras es que las condiciones han mejorado, con una mejor liga, entonces se están recogiendo los frutos. A pesar de que yo no los disfruto, considero que puse un granito de arena para conseguirlo."

