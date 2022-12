Acabó de llegar y ya está exigiendo: José Mourinho ya tendría una lista de fichajes para la Roma

La salida de José Mourinho del Tottenham Hotspur tomó por sorpresa a los aficionados del fútbol inglés. Pues, se dio previo a una final del cuadro de Londres frente al Manchester City . En primera instancia se habló que su salida se debía a una inconformidad con la participación del club en la Superliga de Europa, pero después los 'spurs' aclararon que fue por resultados deportivos.

Muy pocos días duró desempleado 'The Special One', antes de ser anunciado como nuevo entrenador de la Roma , tras la salida de Fonseca, luego de no conseguir los objetivos con el cuadro italiano.

Como es habitual, 'Mou' llegó con lista en mano y pediría una serie de refuerzos para mejorar la plantilla para la próxima temporada. 'Mundo Deportivo', medio español explicó el proyecto del cuadro romano y quiénes serían los posibles fichajes para el siguiente mercado de pases.

"El portugués ya ha trasladado a la propiedad los jugadores que quiere incorporar para tratar de llevar a la Roma hasta lo más alto. La ‘lista de la compra’ de Mourinho afecta a todas las líneas del equipo, aunque las llegadas dependerán en buena medida si los italianos logran clasificarse para la nueva Conference League", afirmó el portal ibérico.

Según el mismo diario español, el refuerzo en la portería sería Juan Agustín Musso, guardameta argentino del Udinese que ha tenido buenas actuaciones en la Serie A .

En la defensa y en el mediocampo, se dice que 'Mou' se traería dos jugadores del Tottenham: Eric Dier y Pierre Emile Hojbjerg, dos de los futbolistas insignias del portugués, en su etapa por Londres.

En la parte ofensiva, planea el regreso de dos jugadores que ya han tenido su paso por la 'loba'. Cengiz Ünder, quien no ha tenido mucha continuidad en el Leicester y Justin Kluivert, actualmente en el RB Leipzig.

