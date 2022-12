Alejandro ‘Papu’ Gómez: "Hace dos meses no quería competir, pero ahora es distinto"

El mediocampista argentino, compañero en el Atalanta de los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel, dijo que “hay mucha gente que necesita el fútbol para vivir, no solo los futbolistas”.

Alejandro "Papu" Gómez aseguró este miércoles que hace dos meses era contrario a volver a competir al estar Italia en plena emergencia por el coronavirus, pero consideró que "ahora es distinto" y que se dan las condiciones para reanudar la Serie A.

Gómez, que marcó siete goles y dio doce asistencias en los 33 partidos disputados este año, consideró que "hay mucha gente que necesita el fútbol para vivir, no solo los futbolistas", en una entrevista al diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

"Si me hubieran preguntado hace dos meses si quería seguir compitiendo habría dicho que no. Pero ahora hay más seguridad, este virus parece menos agresivo y estoy favorable a volver a jugar. La Serie A es una industria que mueve millones, hay mucha gente que necesita el fútbol para vivir, no solo los jugadores", afirmó Gómez.

"El fútbol es un espectáculo, hay muchas ganas de reanudarlo, sin fijarse en la necesidad de jugar 13 partidos en 43 días", agregó.

La Serie A fue interrumpida el pasado 9 de marzo y se reanudará el 20 de junio con el objetivo de terminar la competición el 2 de agosto. El Atalanta, cuarto clasificado, deberá jugar cada tres días y se estrenará el 21 de junio contra el Sassuolo.

El "Papu", líder y capitán de un Atalanta que también se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones, se mostró favorable también a que, en las próximas semanas, pueda haber un número reducido de espectadores en los estadios.

"Me gustaría que hubiera gente en los estadios, es lo que los aficionados quieren. No me parece una locura. Si abren los centros comerciales, ¿por qué no se puede reabrir parcialmente un estadio, que es un ambiente abierto?", sostuvo.

Reconoció que ya se siente en buen estado de forma, pues a su cuerpo "le bastan 15 o 20 días para estar bien" y consideró que al jugar a puerta cerrada, el aspecto mental será clave.

"Los valores (de los equipos) son los mismos, pero volvemos a empezar desde cero. Será sobre todo una cuestión mental. Nosotros estábamos en un gran momento de forma y el entusiasmo te lleva al triunfo. Al jugar cada tres días todo es posible, a lo mejor ganas dos partidos y pierdes los dos siguientes", aseguró.

Y, sobre el hecho de competir a puerta cerrada, destacó: "Hemos conseguido más puntos fuera de casa que como local. Pero el apoyo de nuestra afición es muy importante. Será lo mismo también para los clubes que deberán renunciar a 50.000 o 60.000 aficionados. Esa noche en Mestalla (en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Valencia) recibimos tres goles, ¿qué pasaría con 50.000 personas en las gradas?".

El Atalanta eliminó al Valencia en los octavos tras ganar 4-1 la ida en San Siro, a puerta abierta, e imponerse 4-3 en Mestalla, a puerta cerrada.