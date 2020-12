Alejandro 'Papu' Gómez y otra cuestionable acción que lo tiene en el foco de críticas en Italia

La grieta ente Alejandro Gómez y la Atalanta cada vez se hace más grande. Sumado al enfrentamiento público que tiene el 'Papu' con el entrenador Gian Piero Gasperini, se dio uno con un periodista de Italia.

Y es que por las declaraciones y actuaciones polémicas de las que ha sido protagonista el atacante argentino, entre ellas entonar el himno de la Juventus en el empate 1-1 contra la 'Diosa' el pasado 16 de diciembre, lo han hecho merecedor de un reconocido pero para nada anhelado premio otorgado por la prensa italiana.

El programa de entretenimiento 'Striscia la Notizie', otorga frecuentemente el premio llamado 'Tapir D'Oro', una estatuilla con tinte de burla, a protagonistas de hechos absurdos y que afectaron a terceros, con el objetivo de hacerlos sentir avergonzados de lo acontecido.

Tras lo sucedido en las últimas semanas en Atalanta, 'Papu' Gómez fue el 'ganador' del premio este fin de semana, pero al momento de serle entregado el 'Tapir', aparentemente habría tenido otra reacción reprochable.

Según Valerio Staffelli, corresponsal encargado de entregar el premio a cada protagonista, el jugador argentino evitó recibir la estatuilla a su salida del centro de entrenamiento de Atalanta, por lo que Staffelli se lo dejó encima de su carro. De inmediato, Gómez habría tirado el 'Tapir' al suelo con fuerza, quedando el objeto totalmente destrozado.

Aunque el periodista dijo que había grabado la reprochable escena y que publicaría el video en una emisión de la 'Striscia la Notizie', el 'Papu' negó rotundamente estas acusaciones mediante una historia en su cuenta de Instagram.

"La versión de los hechos que circula en la historia de la 'Striscia la Notizie' es completamente falsa. Yo nunca he lanzado la estatuilla. Cualquier objeción al corresponsal del programa en cuestión. Yo simplemente elegí -como es mi derecho- no recibir nada y no contestar preguntas, con el mayor respeto por quienes hacen su trabajo ”, fue el mensaje del 'Papu'.

Alejandro Gómez ni siquiera fue convocado por Gian Piero Gasperini al partido del pasado domingo por Serie A, en el que la Atalanta goleó 4-1 a la Roma.