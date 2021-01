Antonio Cassano: "Cuando le meten presión a Paulo Dybala, se mea encima"

Antonio Cassano no solo fue polémico en su vida como futbolista sino que ahora también lo es en el momento de dar su opinión sobre la actualidad de varios jugadores.

El apuntado en esta ocasión fue Paulo Dybala , quien ha tenido una temporada poco sobresaliente con la Juventus y por lo que podría salir en el próximo verano.

"Todos sus entrenadores en la Juventus no le consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne... Pero si quieres llevar el número 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior. Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor...", aseveró con dureza el 'Bambino'.

Pero Dybala no fue el único delantero al que Cassano criticó, pues también lo hizo con Romelu Lukaku , de buena temporada con el Inter de Milán y hasta el punto de ser comparado con Cristiano Ronaldo, hecho que molestó al exjugador de la Selección de Italia.

"No hay comparación con Cristiano. El luso estará en la historia con otros dos o tres en este juego, el belga es muy bueno con las defensas de ahora. Vieri, por ejemplo, era otra cosa, jugaba contra Stam y Maldini, no ante Luperto...", afirmó.

Antonio Cassano sabe lo que es ganar una Serie A, lo hizo en 2011 con el Milan , de hecho, última vez que el 'rossonero' levantó un título de liga local, cosa que espera hacer esta temporada. En ese objetivo, los dirigidos por Stefano Pioli enfrentarán un trascendental duelo este miércoles frente a la Juventus, con la tarea de revalidar su candidatura al campeonato y de mantener el primer puesto en la tabla.

"Si los 'bianconeri' pierden, para ellos se acabó el 'scudetto'. Nunca hubiera imaginado un Milan tan fuerte, hay que alabar a Pioli por su trabajo", concluyó quien también tuviera un paso por el Real Madrid .