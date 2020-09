Arturo Vidal tiene vía libre: acuerdo entre Inter de Milán y Barcelona por el chileno

El Barcelona anunció este martes un acuerdo con el Inter de Milán por el chileno Arturo Vidal, una operación por la cual el conjunto italiano pagará un millón de euros en variables.

El jugador llegó al Barcelona en el verano de 2018 y en dos temporadas consiguió una Liga, la octava consecutiva en su carrera, y una Supercopa de España.

Se trata de la segunda salida del equipo azulgrana durante esta ventana de mercado tras el pase del croata Ivan Rakitic, que firmó por el Sevilla.

A Arturo Vidal, que llegó procedente del Bayern de Múnich a cambio de 18 millones de euros, le quedaba un año de contrato, pero después de que el técnico Ronald Koeman le informara que no contaba con él para su proyecto, ambas partes llegaron un acuerdo para rescindir el compromiso y poner rumbo al Inter.

En su etapa en el Barcelona, el chileno jugó 96 partidos (66 de Liga, 10 de Copa, 18 de Champions y 2 de Supercopa), en los que anotó 11 goles y dio 10 pases de gol.

El jugador ya se despidió de las redes sociales del club catalán: "Hoy me despido de todos en el FC Barcelona, después de vivir dos años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño. Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón. Nos vemos pronto, y siempre Visca Barça!”.

La operación podría suponer para el Barcelona un millón de euros en variables, pero sobre todo el ahorro de la ficha del futbolista, que podría superar los 8 millones de euros netos.

Este posible ingreso se suma a los 1,5 millones más nueve en variables que el Barcelona percibiría por Rakitic. En este caso, el ahorro en el salario del croata es también sustancial (7,5 millones de euros netos).

Además, el Barcelona cedió a Moussa Wague al PAOK Salónica (a cambio del pago de la ficha) y está pendiente de la venta de Nélson Semedo (Wolverhampton) y de la marcha de Luis Suárez (carta de libertad).

Una vez se cierren estas operaciones, el equipo azulgrana podría acometer los fichajes de dos defensas: un carrilero (Dest o Emerson) y de un central (Eric García).