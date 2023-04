Atalanta, con Duván Zapata y Luis Muriel, sumó un nuevo empate en la Serie A: 1-1 contr Fiorentina

La Fiorentina no pudo pasar del empate en casa ante el Atalanta (1-1) en un partido que dominó en juego y en ocasiones pero en el que recibió un gol en el único tiro a puerta de los bergamascos, que, eso sí, desaprovecharon la oportunidad de igualar al Inter en la tabla y acercarse al 'top-4'. Duván Zapata fue inicialista, mientras que Luis Muriel ingresó al minuto 70 de juego.

Está en un gran momento de forma la 'Fiore' que dirige el italiano Vincenzo Italiano. Lucha por entrar en semifinales de Liga Conferencia y en la Serie A no pierde desde el pasado 12 de febrero.

Esta domingo se topó con una 'Dea' que tenía en sus manos la oportunidad de volver a meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos, pero que se vio a merced de un conjunto 'Viola' que dominó y tuvo las ocasiones más claras.

Fueron 18 los tiros de los de Florencia por 6 de los de Bérgamo. De ellos, 7 fueron a puerta por parte de la 'Fiore' y solo uno entre los tres palos por parte del Atalanta, que pudo sacarle el máximo rédito a ese disparo.

Abrió el marcador el conjunto visitante con un gol del danés Joakim Maehle en el ocaso del primer tiempo que trastocó a los fiorentinos, que habían dominado. El carrilero se hizo con un rechace y demostró su habilidad con un regate que le permitió abrirse hueco para perforar la puerta de la Fiorentina.

No tardó en igualar la contienda la 'Fiore', pero tuvo que ser desde los once metros pese a sus numerosas ocasiones. Una mano del italiano Rafael Toloi la convirtió el brasileño Arthur Cabral, que sigue creciendo en un 2023 para enmarcar en el que lleva once goles en todas las competiciones.

Se mantuvo el dominio 'viola' en la segunda mitad y a punto estuvo el italiano Cristiano Biraghi de poner el 2-1 con un lanzamiento de falta, su especialidad, que estrelló en un poste.

En los minutos finales, el partido tornó en un ida y vuelta constante en el que la 'Dea' mandó al limbo alguna contra de valor para llevarse la victoria y el italiano Giacomo Bonaventura obligó a su compatriota Marco Sportiello a emplearse al máximo con un cabezazo en los minutos finales.

El empate mantiene la buena racha de la 'Fiore', que se queda novena con 42 puntos, mientras que perjudica a un Atalanta que es sexto con 49, a dos del Inter y a cuatro de un Milan que marca la entrada a la zona 'Champions'.