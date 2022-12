Atalanta no tendrá a Duván Zapata en el duelo contra la Juventus, de Juan Cuadrado Atalanta no podrá contar con el delantero colombiano por decisión técnica. También sería duda Luis Muriel quien no llegó al 100% luego de los partidos con la Selección. Por otro lado, Juventus no contará con Cristiano Ronaldo.