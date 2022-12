Ciro Immobile no quiere más rodeos: “Queremos entender por qué no podemos entrenar”

El delantero de la Lazio, quien es el ‘Capocannoniere’ del Calcio, habló y dijo que no pretende generar polémica, solo quiere “regresar a hacer lo que queremos”.

Ciro Immobile, delantero de la Lazio y máximo goleador de la Serie A italiana, pidió este miércoles "más claridad" al Gobierno sobre si se podrá, y cuándo, reanudar la actividad deportiva de los futbolistas al tiempo que consideró injusto impedir los entrenamientos hasta al menos el 18 de mayo.

"Estoy de acuerdo con el pensamiento del club y de mis compañeros. No me parece correcto poder correr en un parque público y no en Formello, donde tenemos un centro deportivo con seis campos que nos permiten entrenar de forma individual", afirmó Immobile en una entrevista a la televisión oficial del Lazio.

"No estamos haciendo polémica, queremos solo más claridad. Queremos entender por qué no podemos entrenar en nuestro centro deportivo. Estamos a la espera de regresar a hacer lo que queremos. El fútbol mueve mucho dinero, y queda poco tiempo", añadió.

El Gobierno italiano aprobó el pasado domingo un decreto que permite a los atletas que practiquen deportes individuales entrenarse a partir del 4 de mayo mientras que impide a los futbolistas trabajar en sus centros deportivos hasta el día 18.

Además, será posible entrenar en los parques a partir del 4 de mayo, aunque respetando al menos un metro de distancia de seguridad.

Este mismo miércoles, el ministro de deporte italiano, Vincenzo Spadafora, aseguró que si fuera un presidente de un club de la Serie A empezaría a pensar en la próxima temporada porque, consideró, las opciones de reanudar la competición "son cada vez menos".

La Serie A fue interrumpida el pasado 9 de marzo en la jornada 26, con la Juventus Turín líder con un punto de ventaja sobre la Lazio, segundo, y nueve sobre el Inter de Milán, tercero.

