Con cánticos, hinchas de Fiorentina piden a Borja Valero que no se vaya

Los aficionados del equiopo italiano y del jugador llegaron a la casa del español con véngalas y entonando arengas, tras conocer que el volante tenía la intención de marcharse.

Valero, anunció que se iba de la Fiorentina por problemas con los directivos y está forzando su salida, sin embargo, sus aficionados le expresaron su deseo de que se quedara en el tradicionado equipo italiano.

“Si aún no he firmado con nadie es por los hinchas, más que por el club. La Fiorentina casi siempre me demostró no quererme como vosotros. No puedo hablar de ello por mi contrato, pero lo haré en rueda de prensa y diré lo que ha pasado”, dijo el centrocampista en un audio filtrado, en el que también reveló que "me han hecho llorar y no he dormido en las últimas semanas".

El español tiene contrato hasta 2019, pero por su situación en la ‘Fiore’ quiere fichar por otro equipo. Según la prensa del país, se conoce que Inter de Milan ya se reunió con la directiva 'viola' para hablar sobre un posible traspaso.

Borja Valero ha sido inicialista en 30 partidos de los 31 jugados, convirtiendo un tanto y repartiendo 10 asistencias.

Los hinchas de Fiorentina en la casa de Borja Valero pidiéndole que no deje el club. TREMENDO.pic.twitter.com/ujaMwvck76 — El Número Diez (@elnumerodiezcom) July 5, 2017