Así se jugará la fecha 1 de la Serie A, con Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina como protagonistas

Puede que el Nápoles haya cambiado de entrenador con la llegada del francés Rudi Garcia, pero la plantilla que arrasó en la temporada 2022-2023 y conquistó el 'Scudetto', después de 33 años de espera, permanece casi sin cambios, con el goleador nigeriano Victor Osimhen como principal estrella.

En su primer partido en la defensa del título, el sábado a las 11:30 a.m. (hora de Colombia), el conjunto napolitano, que sueña con un cuarto título liguero, visita al recién ascendido Frosinone.

Entre sus rivales acechan los gigantes del norte de Italia; AC Milan, Inter y Juventus.

El AC Milan, que visita el lunes (1:45 p.m. hora de Colombia) al Bolonia, ha rejuvenecido e internacionalizado su plantel, especialmente con las incorporaciones del estadounidense Christian Pulisic y del inglés Ruben Loftus-Cheek procedente del Chelsea.

El Inter logró hacerse con el internacional francés Marcus Thuram, quien debutará en la Serie A contra el Monza el sábado (18h45 GMT).

Sin olvidar a la Juventus, 7ª la pasada temporada después de haber sido sancionada con diez puntos por fraudes contables por la UEFA: el club más laureado del fútbol italiano juega el domingo (1:45 p.m. hora de Colombia) en la cancha del Udinese.

La AS Roma de José Mourinho, que recibe en la capital a la Salernitana el domingo (16h30 GMT), intentará colarse en la lista de candidatos, así como su vecino el Lazio, que debuta ante el Lecce.

-- Programa de la primera jornada de la Serie A:

- Sábado:

Empoli vs. Hellas Verona - 11:30 a.m. (hora de Colombia)

Frosinone vs. Nápoles - 11:30 a.m. (hora de Colombia)

Génova vs. Fiorentina - 1:45 p.m. (hora de Colombia)

Inter vs. Monza - 1:45 p.m. (hora de Colombia)

- Domingo:

Roma vs. Salernitana - 11:30 a.m. (hora de Colombia)

Sassuolo vs. Atalanta - 11:30 a.m. (hora de Colombia)

Udinese vs. Juventus - 1:45 p.m. (hora de Colombia)

Lecce vs. Lazio - 1:45 p.m. (hora de Colombia)

- Lunes:

Torino vs. Cagliari - 11:30 a.m. (hora de Colombia)

Bolonia vs. Milan - 1:45 p.m. (hora de Colombia)