Con un sentido homenaje de Nápoles para Diego Maradona, así se vivirá la jornada 14, en la Serie A

Cuando se cumple un año de la muerte de Diego Maradona, el Nápoles (1º) homenajeará a su leyenda el domingo en el estadio que ahora lleva su nombre contra la Lazio (6º), con el regreso de Maurizio Sarri, al frente del equipo sureño durante tres exitosos años (2015-2018).

Con la ciudad en ebullición por el aniversario del fallecimiento del Diego, este jueves, y el liderato del equipo, el domingo regresará Sarri, que dejó un gran recuerdo en la afición entre 2015 y 2018, por su fútbol seductor y su carácter caliente.

El Nápoles vio rota su racha de triunfos el domingo en su visita al Inter de Milán (3-2). En la capital de Lombardía también perdió a dos de sus jugadores clave en este arranque espectacular, el centrocampista camerunés André Zambo Anguissa (aductores) y el goleador nigeriano Victor Osimhen, operado de varias fracturas en la cara y que estará de baja tres meses.

El Milan, igualado a puntos en la cabeza con el Nápoles, logró el miércoles una espectacular victoria in extremis (1-0) ante el Atlético que le mantiene en la pelea por los octavos de Champions, en una última jornada en la que recibirá al Liverpool.

En la Serie A recibirá al Sassuolo (13º) para intentar también borrar su primera derrota en el campeonato, la pasada semana ante la Fiorentina (4-3).

En Turín, la Juventus (8º), todavía lejos de su mejor versión y que viene de caer 4-0 con el Chelsea en Champions, recibe el sábado al Atalanta (4º).

Publicidad

Programa de la 14ª jornada de la Serie A (hora colombiano)

Viernes

Cagliari - Salernitana - 2:45 p.m.

Sábado

Empoli - Fiorentina - 9:00 a.m.

Sampdoria - Hellas Verona - 9:00 a.m.

Juventus - Atalanta - 12:00 m

Venecia - Inter Milán - 2:45 p.m.

Domingo

Udinese - Génova - 6:30 a.m.

AC Milan - Sassuolo - 9:00 a.m.

Spezia - Bolonia - 9:00 a.m.

AS Roma - Torino - 12:00 m

Nápoles - Lazio - 2:45 p.m.