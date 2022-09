Cremonese empató 0-0 con Sassuolo y consiguió su primer punto en Serie A, tras 26 años

El recién ascendido Cremonese consiguió este domingo su primer punto en la presente campaña de Serie A, tras cinco jornadas, en su vuelta a la máxima categoría tras 26 años, ante un Sassuolo desnortado que pagó la baja del italiano Domenico Berardi en la ofensiva.

El Sassuolo necesita a Berardi. Cada vez que el internacional italiano no puede disputar un encuentro o no rinde a su mejor nivel, el conjunto 'neroverdi' se resiente. Una baja que además no parece que vaya a resolverse pronto por la manera en la que el extremo abandonó el campo la pasada jornada, entre lágrimas y con evidentes síntomas de dolor en la rodilla, y que se ve agravada tras la marcha de su compatriota Giacomo Raspadori al Nápoles.

Por su parte, pese a haber perdido los cuatro primeros encuentros, el Cremonese siempre dio la sensación de poder pelear algún punto, pero su endeble defensa le jugó malas pasadas. Esta vez, en casa, fue diferente.

Los locales salieron al campo con rigor e intensidad, con la idea de su juego clara y metieron presión a un Sassuolo que sin Berardi pierde fuelle en ataque. Aprovechó Cremonese sus oportunidades y en el minuto 34 se puso por delante, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego del nigeriano Cyriel Dessers en el minuto 35.

Se igualó el partido en la segunda mitad, Cremonese y Sassuolo pelearon por la victoria, pero el marcador se quedó con el empate a cero final.

Con este primer punto del Cremonese en Serie A, el Monza, propiedad del italiano Silvio Berlusconi, se mantiene como el único equipo que, por el momento y a falta de su partido ante el Roma del portugués José Mourinho, no ha puntuado. Sin embargo, el punto del Cremonese no le hace ganar ninguna posición y se queda penúltimo.

El Sassuolo se coloca undécimo con seis puntos, aunque con peligro de perder su posición en caso de que Salernitana y Spezia ganen sus partidos, ante Empoli y Bolonia, respectivamente.