Cristiano Ronaldo anda negado con el gol y ya preocupa a todos en Juventus

Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento en Italia, ni a nivel colectivo, ni individual. El delantero portugués lleva un par de semanas con el arco cerrado y en Juventus ya extrañan sus anotaciones.

Y es que este domingo el astro 'luso' no pudo marcar frente a la Fiorentina , en la igualdad de los 'bianconeros' 1 por 1. A pesar de tener numerosas oportunidades claras, 'CR7' no embocó ninguna y no pudo conseguir la victoria.

La cifras no favorecen al exfutbolista del Real Madrid , que acumuló tres partidos consecutivos sin inflar las redes rivales. Frente a Génova, Parma y justamente Fiorentina, no logró anotar. A pesar, de esto, Cristiano Ronaldo sigue liderando la tabla de goleadores con 25 tantos.

Al respecto, Andrea Pirlo, entrenador del club italiano, habló sobre la situación de su delantero y afirmó: "No está lastimado, su pierna giró mejor que en otros partidos. Tuvo ocasiones que no aprovechó pero no duele. Tuvimos que usar más profundidad directa. Lo hicimos más en la segunda parte y fue mejor".

Al parecer, para el técnico de los de Turín no es una preocupación la falta de gol, pero los aficionados y la prensa italiana siguen preocupados con la sequía del portugués.