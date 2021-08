Cristiano Ronaldo le dijo a Allegri que no jugará con Juventus: las palabras del DT

En el minuto a minuto informativo sobre la salida del astro Cristiano Ronaldo de las filas de la Juventus, de Italia, con destino a Manchester City, este viernes habló el técnico Massimiliano Allegri.

"Puedo decir que ayer (jueves) Cristiano me informó que ya no tiene intención de jugar en la Juventus. Por eso no será convocado para el partido de este sábado. Dicho esto, hablemos del juego que tenemos", indicó el timonel del club italiano de manera puntual.

Desde el jueves se comenzó a hablar de la partida del portugués rumbo al Manchester City, de Inglaterra, en una noticia que generó revuelo mundial.

De esa manera, Cristiano ya no hizo parte del entrenamiento de Juventus, recogió sus pertenencias y comenzó a preparar todos los últimos detalles con el fin de concretar la firma de su contrato con el City.

Ahora, se espera que en las próximas horas se haga oficial la noticia, que se da días antes del cierre del libro de pases en Europa.