Cristiano Ronaldo se roba las miradas en el inicio de la Liga de Italia

La Serie A regresa a la acción este sábado con el duelo entre Chievo Verona y Juventus, a las 11:00 a.m., como partido de apertura de una nueva temporada.

Cristiano Ronaldo hará su anticipado debut en la Serie A para la Juventus, que abre su campaña en busca del octavo título consecutivo de la liga italiana, el sábado contra un sombrío telón de fondo en un país de luto tras el desastre del puente de Génova.

El cinco veces ganador del Balón de Oro fue la firma de la temporada luego de llegar en medio de una ceremonia rimbombante, tras un acuerdo de 100 millones de euros con el Real Madrid.

Podría ser un debut discreto para la estrella portuguesa, quien se estrenará contra el Chievo Verona, con Italia sumido en un luto nacional por la tragedia del puente Morandi.

El impacto emocional del desastre ha llevado a la postergación de los juegos de la Serie A para los equipos locales Sampdoria y Génova, que debían abrir sus campañas contra la Fiorentina y el AC Milan.

El resto de juegos seguirán el sábado, con los dos mejores equipos de la temporada pasada Juventus y Napoli en acción. Se llevará a cabo un minuto de silencio antes de cada partido con los jugadores que salgan al campo con brazaletes negros.

Se espera mucho de la presencia de Ronaldo en el Calcio esta temporada después del golpe que sufrió el fútbol italiano, al no clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

"Va a elevar el nivel del campeonato", dijo el histórico Dino Zoff.

"Todos pueden beneficiarse. Con Ronaldo todos los ojos estarán puestos en nosotros y la Serie A puede recuperar terreno. Su compra dará como resultado la llegada de otros nombres importantes a la liga."

El mediocampista Sami Khedira dijo que estaba ansioso por jugar de nuevo junto al portugués, y olvidarse de la Copa Mundial donde Alemania cayó eliminada en la fase de grupos.

"No puedo esperar para comenzar la nueva temporada, y también es fantástico poder jugar nuevamente con Ronaldo después del tiempo que compartimos juntos en el Real Madrid", dijo Khedira en Instagram.

"A pesar de la emoción de la nueva temporada, este fue uno de los veranos más difíciles de mi carrera. Después de una buena temporada en la Juventus en la que anoté nueve goles, jugué mis dos peores partidos en la Copa del Mundo y fue horrible", concluyó el volante.

El ganador de la Copa del Mundo con Francia, Blaise Matuidi, recién regresó a la acción de juego, por lo que el entrenador Massimiliano Allegri podría jugar con Emre Can y Khedira, junto a Miralem Pjanic y Juan Guillermo Cuadrado.

- Ancelotti regreso -

Nápoles regresa a la búsqueda de un primer título desde la época de la estrella argentina Diego Maradona en 1987 y 1990.

Después de conseguir un récord de 91 puntos y terminar segundo en la liga, Maurizio Sarri salió del club camino al Chelsea y fue reemplazado con el italiano Carlo Ancelotti, quien vuelve al rentado local luego de una década por fuera.

El italiano llega a Nápoles con tres trofeos de la Liga de Campeones con el AC Milan y el Real Madrid, y un título de la Premier League en dos años con el Chelsea.

La Roma de Eusebio di Francesco, tercero la temporada pasada, viaja a Torino, mientras el Inter de Milán, que también se clasificó para la Liga de Campeones, visita a Sassuolo el domingo.

Entre los recién llegados, Parma regresa a la máxima categoría tras solo tres años después de haber sido declarado en bancarrota, recibiendo al Udinese en su primer juego.

También regresan a la Serie A el Empoli, un equipo de Florencia, que comienza en casa contra Cagliari, y Frosinone, del sur de Roma, que viajan al Atalanta de Duván Zapata el lunes.

Jornada completa:

Sábado 18 de agosto:

11:00 a.m. Chievo vs. Juventus.

1:30 p.m. Lazio vs. Nápoles.

Domingo 19 de agosto:

11:00 a.m. Torino vs. AS Roma.

1:30 p.m. Bologna vs. SPAL.

1:30 p.m. Empoli vs. Cagliari.

1:30 p.m. Parma vs. Udinese.

1:30 p.m. Sassuolo vs. Inter Milan.

AC Milan vs. Genoa y Sampdoria vs. Fiorentina fueron pospuestos por la tragedia del puente Morandi.

Lunes 19 de agosto:

1:30 p.m. Atalanta v Frosinone.

