Críticas a Juventus: "Cristiano Ronaldo es un jugador que no resuelve los problemas solo”

La última derrota del fin de semana pasado provocó diferentes conceptos en Italia sobre la 'Juve' y en especial sobre el astro portugués, referente de la nómina.

La caída 2-1 en Verona prendió las alarmas en el entorno cercano a la Juventus, de la Serie A del fútbol italiano. Tras ese resultado, Inter asumió el liderato y hoy no es tan confiable el nivel del equipo dirigido por Maurizio Sarri.

En ese orden de ideas, en diferentes medios de Italia han salido a hablar y a dar sus conceptos diferentes personajes cercanos al equipo de Turín.

"Cristiano Ronaldo demuestra que es un jugador que solo no resuelve los problemas, Chiellini ya no es un niño, tienes que poner otras bases, Pjanic dije que me parece un poco ‘mozzarella’, parecía revitalizado y en su lugar volvió a ser un jugador cansado, tal vez necesitaría descansar un poco. El mediocampo es un problema que necesita ser resuelto”, dijo expresidente Cobolli Gigli, en 'Radio Sportiva'.

Para Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado, la semana viene con dos compromisos: el primero, el jueves contra Milan por Copa de Italia y el domingo frente a Brescia, en la Liga. Dos duelos definitivos para Sarri y su combo.

