Curioso trino de Roma, con Totti y Messi de protagonistas, tras la llegada de Cristiano a Juventus

Todo tipo de reacciones ha desatado la llegada del astro portugués al tradicional equipo de Turín y quizá, la más punzante en redes sociales llegó desde la cuenta oficial del cuadro romano.

AS Roma trinó, minutos después de confirmarse la contratación de Cristiano Ronaldo por Juventus, una fotografía que despertó varias reacciones con Francesco Totti, figura representativa del club, junto a Lionel Messi, astro del Barcelona y principal contendor de CR7 en el eterno tema que trae consigo la discusión del mejor jugador del mundo.

El diario 'Olé' publicó sobre el tema y detalló que la traducción de "The King of Rome and the GOAT" hace referencia al Rey de Roma, en referencia a su Emperador Francesco Totti, y la sigla GOAT, que hace referencia a un dicho sobre el mejor de todos los tiempos, con imágenes de Messi".

