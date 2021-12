Diego Godín y una repentina salida del Cagliari: "Me encantaría dar los detalles, pero no puedo"

El defensor central uruguayo Diego Godín anunció este martes que contará "la verdad" relacionada con su inminente salida del Cagliari cuando se formalice su desvinculación del club italiano.

"En realidad no pasó nada, no puedo hablar. Me encantaría darles todos los detalles y contar todo pero como no puedo hablar hasta que no se defina la salida del club, que obviamente voy a salir", dijo a periodistas el capitán de selección uruguaya en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, minutos después de llegar a su país para pasar las fiestas de fin de año.

Matizó que no hubo "ninguna falta de respeto ni falta de profesionalidad" de parte suya o de su compatriota Martín 'Pelado' Cáceres, quien también fue excluido de la plantilla.

Anticipó que la decisión radica en "temas contractuales y de la actualidad de Cagliari".

"Ya había hecho un contrato hace un mes atrás, había renovado para hacerle un favor al club bajándome el sueldo y teniendo la posibilidad de poder salir en enero", añadió.