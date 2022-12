Dos partidos en la Serie A de Italia serán aplazados por tragedia en Génova

Los encuentros de la primera jornada de la liga italiana Sampdoria vs Fiorentina y Milan vs Génova no se jugarán por el derrumbe del Puente Morandi y se disputarán el 19 de septiembre y el 31 de octubre, respectivamente.

Estos dos partidos, inicialmente programados para el domingo 19 de agosto, fueron aplazados por la Liga de la Serie A después de que el Puente Morandi se derrumbara el pasado martes, provocando la muerte de al menos 38 personas.

El Sampdoria y el Génova manifestaron el jueves la voluntad de no saltar al campo este fin de semana para respetar el luto de los familiares de las víctimas y la Liga Serie A, tras el visto bueno del Milan y del Fiorentina, aceptó la propuesta.

El presidente del Sampdoria, el empresario Massimo Ferrero, también pidió que se aplazara toda la jornada, pero los directivos ligueros decidieron mantener los otros ocho encuentros programados para el sábado, el domingo y el lunes.

El mundo político y deportivo italiano se interroga en estos momentos sobre si hubiera sido oportuno parar la competición ante la gravedad de la tragedia y el ministro del interior, Matteo Salvini, consideró este viernes que el aplazamiento total habría sido "necesario".

