Dries Mertens rechazó una oferta de renovación del Nápoles, según confirmó su DT

El italiano Luciano Spalletti, entrenador del Nápoles, desveló que el belga Dries Mertens, ya fuera de la dinámica del club napolitano, rechazó una oferta de renovación.

"Aclaremos esto: no fui yo y no fue el club el que no lo quería con nosotros. Mertens podría habernos echado una gran mano. Pero el club le hizo una oferta y él no aceptó", declaró el técnico en una entrevista publicada este viernes por el 'Corriere della Sera'.

Unas palabras que llegan dos días después de que Mertens, máximo goleador histórico del club, se despidiera de la afición partenopea con un emotivo mensaje que ha conmovido a la ciudad de Nápoles hasta el punto de que será nombrado Ciudadano de Honor.

"No ha sido la salida que quería, pero no es un adiós, es un hasta luego", expresó el futbolista mediante un vídeo en sus redes sociales.

De hecho, según informan los medios locales, el jugador habría recibido varias propuestas para jugar en la Serie A, una de ellas del Juventus, pero no las habría aceptado por sentirlo como una traición al Nápoles. Ahora todo parece indicar que recalará en el Galatasaray turco.

Uno de los nombres que suenan como recambio de Mertens para el conjunto 'azzurro' es Giacomo Raspadori, del Sassuolo, internacional absoluto italiano.

"Es un chico que tendría todas las características para echarnos una mano. Joven, fuerte, versátil en todos los roles de ataque, inteligente y, sobre todo, educado. Tiene personalidad, algo que nos hace falta ya que hemos perdido con en el paso de un ciclo a otro. Sería el recambio natural de Mertens", comentó Spalletti.

"El nuevo Nápoles gira en la dirección de jóvenes fuertes, en la reducción de salarios y en la filosofía de la sostenibilidad. Hacemos nuestro camino sabiendo que este será un campeonato anómalo y por lo tanto extraño para todos. Los partidos se juegan en el campo, no fuera. El mercado sigue abierto", sentenció.

El Nápoles comenzará el campeonato liguero el próximo lunes 15 de agosto lejos de su estadio, ante el Hellas Verona del que todavía forma parte Giovanni 'El Cholito' Simeone, que no se descarta pueda recalar en las filas 'azzurri'.