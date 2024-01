Dusan Vlahovic y una temporada de 'ensueño' con la Juventus: sus números hablan por sí solos

Con el doblete ante el Lecce de este domingo, el serbio Dusan Vlahovic, delantero del Juventus que suma 11 goles y 3 asistencias en Serie A, superó a falta de 4 meses de competición doméstica sus registros de la temporada pasada, en la que anotó 10 goles y dio 2 asistencias.

Vlahovic parece haber encontrado la estabilidad y el estado de forma perfectos para rendir al máximo. En la temporada pasada, entre problemas del equipo extradeportivos (sanción de 10 puntos), un paupérrimo desempeño colectivo en el campo y sus lesiones, exhibió una versión que no justificó el gran desembolso que hizo en su día la 'Juve' por su fichaje: unos 80 millones de euros a la 'Fiore' en enero de 2022.

Pero esta campaña la 'Juve' ha hecho un reseteo. Tiene un juego mucho más pulido y una nueva estabilidad como entidad. Y si a eso se le añade el no jugar entre semana -sanción UEFA- y que Vlahovic está de dulce, el resultado es un Juventus líder.

Y es que el serbio ha participado de manera directa en los últimos 6 goles que la 'Juve' ha marcado en los últimos cinco partidos de Serie A, todos ganados. Le marcó al Frosinone (1-2), asistió ante el Roma (1-0), marcó y asistió ante el Salernitana (1-2) y rubricó dobletes ante el Sassuolo (3-0) y el Lecce (0-3).

Hasta la fecha, solo se ha perdido dos encuentros por lesión en octubre, uno de ellos un empate ante el Atalanta. En el resto de partidos ha jugado y suma en 21 jornadas más goles que en toda su campaña pasada en Italia: 11 goles que le colocan como el segundo máximo goleador de la Serie A, solo superado por un intratable Lautaro Martínez, que suma 18.

Dusan Vlahovic festejando una anotación con la Juventus de Italia. Foto: AFP.

También asiste más que el año pasado y suma 3 pases de gol.

En los dos últimos partidos ha hecho doblete y lleva tres partidos seguidos marcando, algo que no lograba desde que vestía la camiseta de la 'Fiore'. De hecho, el último jugador juventino que rubricó dos dobletes seguidos fue el argentino Gonzalo Higuaín en 2017. Ni si quiera Cristiano Ronaldo lo consiguió.

Para Vlahovic la diferencia está clara: "No he cambiado nada, trabajo como siempre. Cuido mi cuerpo, duermo bien, como bien y me va bien en los entrenamientos... La diferencia es que ahora no tengo problemas físicos, así que estoy bien físicamente. Espero que continúe así", declaró este domingo a DAZN, tras el partido ante el Lecce.

El internacional serbio ha roto también el récord que ostentaba el argentino Paulo Dybala, el último en haber marcado 10 goles o más durante dos temporadas consecutiva siendo menor de 24 años. Y van 4 seguidas para Vlahovic, el único que ha logrado esto en Italia junto con Lautaro.

Vlahovic es un jugador diferente al de la temporada pasada. Está bien física y mentalmente. Quiere todos los goles, hasta se los 'roba' a los compañeros como hizo con Weston McKennie este domingo, rematando sobre la línea el testarazo del estadounidense.

El próximo 4 de febrero, la 'Juve' y el Inter se medirán en San Siro en un duelo clave por el 'Scudetto'. La 'Vecchia Signora' necesita que su nuevo emblema mantenga el nivel para poder aspirar al título. Y Vlahovic parece dispuesto a ello.