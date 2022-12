El consejo de Juan Guillermo Cuadrado a Luis Fernando Muriel: “Ve a la Fiorentina, te irá bien"

El extremo colombiano, quien actualmente milita en la Juventus, estuvo tres años en el club ‘viola’ y habló con el delantero, quien este martes se convirtió en nuevo jugador del equipo italiano.

Luis Fernando Muriel fue presentado oficialmente este jueves como nuevo refuerzo de la Fiorentina, de la Serie A italiana. El delantero, quien dejó al Sevilla, donde tenía poca participación, portará el número 29.

El atlanticense, de 27 años, manifestó su alegría por llegar al club de Florencia y confesó la conversación que sostuvo con Juan Guillermo Cuadrado, con quien comparte camerino en la Selección Colombia, sobre su llegada.

"Elegí a la Fiorentina por la gran historia que tiene este equipo. Y luego, como ya se mencionó, porque le había dado mi palabra al director Corvino y esa palabra debe mantenerse. Fiorentina hizo un gran esfuerzo por mí”, aseguró el delantero a los medios oficiales del club italiano.

“Estoy muy feliz de llegar a este club. Tuve un momento delicado a nivel personal, al no jugar tanto en Sevilla, Espero sentir inmediatamente confianza. Estoy en gran forma física”, complementó.

Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo en la Fiorentina entre 2012 y 2015, aconsejó a Luis Fernando Muriel de fichar por el equipo que dirige Stefano Pioli.

“Hablé con Cuadrado, me escribió de inmediato tan pronto como se enteró de las negociaciones y de inmediato me dijo que viniera aquí. Es una ciudad hermosa, un gran equipo y una gran compañía. Me dijo: 'Ve allí, te irá bien'", explicó.

Por último, el delantero, quien ya había vestido las camisetas del Lecce, Udinese y Sampdoria en Italia, habló del ‘29’, número que usará, por lo menos hasta la nueva temporada.

"En enero hay pocas opciones, elegí el 29 porque el número 9 ya estaba ocupado (por Giovanni Simeone)”, concluyó.