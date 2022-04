El Milan sigue firme en la punta: victoria 2-0 sobre Genoa, por la Serie A

El Milan se impuso este viernes al Génova (2-0) gracias a los tantos del portugués Rafael Leao y del brasileño Junior Messias, que mantienen líder al conjunto 'rossonero' en esta trigésima tercera jornada de la Serie A.

El Milan saltó a un San Siro completamente lleno sabiendo que no podían dejarse puntos, ya no queda margen de error. El Inter había ganado y los hombres de Pioli no podían fallar. Y apareció Leao para desatascar, como en tantas otras ocasiones, un partido plano de los rojinegros.

Los todavía líderes en la lucha por levantar el 'Scudetto' han demostrado tener una gran solidez y madurez defensiva en las últimas jornadas. Algo que parece haber afectado a la otra punta del esquema, a la que le cuesta abrir el marcador.

Los equipos cierran la banda izquierda del francés Theo Hernández y de Leao, secando a un equipo que parece no es suficiente sin estos jugadores. El Génova no pudo parar hoy a Leao, y se notó. En un partido gris, apareció el breve destello del mayor peligro milanista.

En el minuto 10 de partido, el francés Pierre Kalulu, hoy desde el lateral derecho por la baja del italiano Davide Calabria, sacó un centro perfecto para que Leao, aprovechándose de su velocidad, se deshiciera de su par y rematase de primeras al palo largo del guardameta.

Lo genoveses, en descenso, no renunciaron al partido y buscarn la igualada. Incomodaron en el inicio del segundo acto, pero no encontraron recompensa y sus esperanzas cada vez son más pequeñas.

Con el partido encaminándose al final, Messías rubricó en el 86 el definitivo 2-0, el de la tranquilidad. Un gol que evita que el Inter se ponga líder hoy y que mantiene viva la lucha por campeonar. El partido se onvirtió en un ida y vuelta en el que ambos equipos pudieron marcar, pero las buenas intervenciones de ambos guardametas dejaron el resultado como estaba.

El Milan sigue líder con estos tres puntos, pero ya no depende de sí mismo. El Inter suma los mismos puntos y tiene un partido menos que en caso de ganar supondría el ascenso al puesto de privilegio. A falta de cinco jornadas, seis para el Inter, todo sigue abierto.

El Génova, por su parte, sigue penúltimo con 22 puntos, tres por debajo del Cagliari, primer equipo fuera del descenso.