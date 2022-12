En Italia aseguran que "en un 99%" la Serie A volverá el 13 de junio, tras la para por coronavirus

El presidente del Comité Olímpico Italiano dijo que esta casi seguro de que el torneo de la liga italiana regresará a mediados del mes de junio. La Juventus, Lazio e Inter, pelean por el ‘Scudetto’.

Giovanni Malago, presidente del Comité Olímpico Italiano (Coni), señaló este jueves que el campeonato de fútbol tiene un "99%" de opciones de reanudarse el 13 de junio, la fecha fijada como idónea el miércoles por los clubes de la liga.

"De 1 a 100, ¿cuáles son las posibilidades de que la Serie A vuelva el 13 de junio? Yo creo que al 99%", declaró Malago en la radio RAI.

"Todo está preparado para recomenzar, para poner en marcha el sistema. Por el contrario si ustedes me preguntan por las opciones de que acabe, una vez se reanude, me haría falta una bola de cristal", añadió.

El miércoles los clubes italianos fijaron el 13 de junio como fecha preferida para reanudar el campeonato. Pero les falta un elemento, el más importante, el visto bueno del gobierno de un país muy golpeado por la pandemia del coronavirus.

El ministro de Deportes Vincenzo Spadafora ya dio el visto bueno para reanudar los entrenamientos colectivos el 18 de mayo, mientras que los individuales son posibles desde el 4.

El punto más delicado para la vuelta del fútbol se refiere a la obligación de los clubes de poner a todo su plantel en cuarentena durante 15 días, así como al cuerpo técnico, en cuanto aparezca un caso positivo.

"No sé la razón de que hayan tomado esta decisión, he escuchado que todavía puede ser cambiada, pero no quiero entrar en esas consideraciones", declaró Malago sobre el comité técnico y científico que aconseja al gobierno durante la gestión de la crisis de coronavirus.

"Lo que es seguro es que son gente seria y que sin duda, entre una opción restrictiva y otra más suave, han querido privilegiar la protección del país", añadió el presidente del Coni.