En la liga italiana, la Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado, espera seguir en alza

La Roma, sexta en la tabla general, y el Inter de Milán, séptimo, los dos grandes perjudicados del fin de semana tras caer frente a la Lazio (1-0) y la Juventus (2-0), deberán recuperar la senda positiva en una 14ª jornada de la Serie A sin grandes citas.

El miércoles la Roma viaja a la cancha del Sassuolo (13º) en un partido trampa. Sin el argentino Paulo Dybala, tampoco podrá contar con su capitán Lorenzo Pellegrini, lesionado en un muslo en el derbi de la capital.

El Inter de Milán recibirá el mismo día al Bolonia, dirigida por el antiguo 'nerazzurro' Thiago Motta, en mejoría tras ganar sus tres últimos partidos (12º).

Simone Inzaghi, el técnico 'interista', espera una reacción tras la "dura derrota" del domingo frente a la Juventus en el derbi de Italia, que ha retrasado al equipo en el pelotón de aspirantes a clasificar para la próxima Champions League.

El Nápoles, líder invicto, abrirá la jornada este martes 8 de noviembre en casa frente al Empoli (14º). Será la ocasión de conservar su colchón de seis puntos de ventaja con el Milan, que el mismo día se desplaza a la cancha de la Cremonese, que se ubica en la casilla 18.

Los internacionales franceses Theo Hernandez y Olivier Giroud, goleadores ambos el sábado contra la Spezia (2-1), están suspendidos.

Este es el programa de la 14ª jornada del campeonato italiano:

Martes, 8 de noviembre

Nápoles vs. Empoli

Spezia vs. Udinese

Cremonese vs. AC Milan

Miércoles, 9 de noviembre

Lecce vs. Atalanta

Sassuolo vs. AS Roma

Fiorentina vs. Salernitana

Inter de Milán vs. Bolonia

Torino - Sampdoria

Jueves, 10 de noviembre

Hellas Verona vs. Juventus

Lazio vs. Monza