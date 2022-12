“Estoy en Cagliari para crecer como futbolista”: Damir Ceter

El delantero colombiano, manifestó además que su exentrenador Gregorio Pérez, influyó de manera positiva para su llegada al equipo italiano, club que el uruguayo dirigió en 1996.

“Estoy aquí para crecer”, fueron las primeras palabras de Damir Ceter en su presentación como nuevo jugador del Cagliari. El delantero de 20 años, quien fue presentado este lunes, aseguró además que esta cumpliendo un sueño al llegar al fútbol europeo.

Ceter, llegó al balompié italiano luego de haber estado el semestre pasado en Independiente Santa Fe. Y fue justamente, el técnico ‘cardenal’. Gregorio Pérez, quien se convirtió en uno de los referentes para la llegada del delantero colombiano al Cagliari.

“No he hablado con ninguno de los jugadores colombianos que militan en Italia, solo con Gregorio Pérez, mi entrenador en Santa Fe. Él fue técnico de Cagliari hace veinte años. Me habló muy bien tanto del equipo como de la ciudad. Me manifestó que aquí es el entorno ideal para crecer”, sostuvo Ceter durante la rueda de prensa.

Además, el atacante colombiano señaló que no dudo dos veces en aceptar la propuesta del Cagliari. “Para todos los jugadores sudamericanos llegar a Europa y en la Serie A es un sueño. Aquí puedo mejorar como profesional, midiéndome con defensas muy fuertes”, argumentó.

"No me considero un delantero clásico que está todo el tiempo dentro del área. Soy más un jugador que prefiere comenzar desde atrás, aprovechar mi velocidad en el uno contra uno”, señaló.

Interrogado por sus delanteros referentes, Ceter no titubeo al afirmar que sus modelos a seguir son “Radamel Falcao García, es un héroe nacional, para mí es un ejemplo. Sin embargo, como características técnicas, puedo acercarme a Luis Muriel".

Cagliari se encuentra en estos momentos en la posición 16 a 4 puntos de la zona de descenso. Y espera poder mantener la categoría en lo que resta de temporada. "Para mí haber llegado aquí es un gran paso adelante. Antes que nada, quiero establecerme con calma, y ​​luego dar mi contribución para ayudar al equipo”, finalizó Ceter.