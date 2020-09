Fin de la novela: Luis Suárez no llegará a la Juventus, ya es oficial

Han sido semanas movidas para Luis Suárez. Primero, se dijo que Ronald Koeman no contaría con él para la siguiente temporada. Luego, se habló de que estaba muy cerca de llegar a la Juventus. Después se dijo que el técnico del Barcelona si lo tendría en cuenta, pero posterior a eso, el uruguayo viajó a Italia para cerrar su llegada a la 'Juve'.

A pesar de que tanto la 'Vecchia Signora' como Suárez estaban dispuestos a concretar el fichaje, el gran problema que surgió se debe a que el 'Pistolero' debe tener nacionalidad italiana y aunque ya empezó los papeleos para obtenerla, los tiempos no coincidirían con los del cierre del mercado de transferencias en Europa, que concluye el 5 de octubre.

Es por esto que la Juventus descartó totalmente la contratación del uruguayo, según dijo su director deportivo Fabio Paraciti, en declaraciones para 'Sky Sports' "Luis Suárez no está en nuestra lista. No es un objetivo. No tendrá el pasaporte italiano durante el mercado de fichajes, así que no podemos ficharlo".

En consecuencia, la institución 'Bianconera' ya estaría analizando otras alternativas para la posición de delantero, en la que el jugador de la Roma, Edin Dzeko, se perfila como el favorito para llegar a la 'Juve'. El francés Oliver Giroud, del Chelsea, sería otra opción.