Francesco Caputo, jugador del Sassuolo: “Todo está bien, quédate en casa”

El delantero de los ‘neroverdi’ sacó una pancarta con este mensaje, mucho antes que todos. El italiano lo hizo en una celebración de gol en el duelo que los enfrentó al Brescia, el pasado 9 de marzo.

Andra tutto bene. Restate a casa" ('Todo irá bien, Quédate en casa'). Francesco Caputo, delantero del Sassuolo, asimiló ese mensaje antes que la mayoría de la población.

“Irá todo bien. Quedaos en casa.”



Así ha celebrado Francesco Caputo su gol en el Sassuolo-Brescia, el último partido de la Serie A al menos hasta el próximo 3 de abril. pic.twitter.com/LJFl5m8biU — Sphera Sports (@SpheraSports) March 9, 2020



Sus palabras mostradas luego de marcar un gol al Brescia, conforman hoy el llamamiento al orden de una Italia confinada para luchar contra la propagación del coronavirus.

Sucedió el 9 de marzo y Europa aún jugaba a fútbol. Pero Italia ya estaba preocupada, la enfermedad causaba pérdidas considerables y las medidas de restricción de desplazamientos estaban a punto de ser endurecidas.

Aquella noche, el Sassuolo derrotó 3-0 al Brescia en el que fue el último partido disputado en la Serie A, suspendida desde entonces.

Después del primero de sus dos goles, Caputo se dirigió hacia una cámara y mostró su cartel. "Andra tutto bene. Restate a casa".

Unas horas después el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte utilizaba las mismas palabras - "Restate a casa" - para explicar a la ciudadanía las draconianas medidas impuestas para luchar contra la pandemia.

Desde entonces, el mensaje directo y optimista de 'Ciccio' Caputo se contagió de boca en boca más allá del mundo del fútbol.

Así, aparece en todas las campañas de información, en las operaciones de sensibilización y hasta en las banderas y pancartas colgadas por los balcones del país entero.

"Es una idea que tuve. No había contado nada a nadie, sólo quería hacer pasar ese mensaje. Es un momento difícil para todo el país", explicó el delantero de 32 años tras su gesto.

"Queremos proteger a nuestras familias. En casa, yo tengo mujer y tres hijos. Que no salgan, es doloroso, pero somos muy cuidadosos con las normas".

Pero el compromiso del segundo máximo goleador italiano de la Serie A (13 goles), por detrás del intocable Ciro Immobile (27 goles), no se detiene ahí, y al igual que otros futbolistas está en primera línea contra la pandemia, implicado en ayudar al mundo médico.

- 'Madurez de un hombre' -

Caputo participó con otros jugadores de la Serie A en un concurso de malabares organizado por la página de internet www.chefaticalavitadibomber.it para recoger fondos para los hospitales.

También puso en subasta la camiseta que vestía durante el Sassuolo-Brescia del 9 marzo, firmada y con su famoso lema 'Andra tutto Bene' sobre su dorsal '9'.

Los 2.500 euros recibidos fueron donados a los servicios sanitarios de la región de Apulia (sur), lugar de procedencia del delantero.

Fue en su región natal, en Bari, donde Caputo ha vivido la mayor parte de su carrera deportiva, con un debut a las órdenes de Antonio Conte.

"Siempre le estaré agradecido. Me lanzó en la Serie B con el Bari (en 2008) y ese día marqué un triplete. Después me quiso en el Siena (2010-11). Él me enseñó la importancia del sacrificio", contó.

Aquel año con Conte en el Siena fue para Caputo la primera de nueve temporadas en la Serie B. Aparte de medio año 2010 con el Bari, el jugador, admirador de Alessandro Del Piero, no llegó a la élite hasta la temporada pasada con el Empoli, antes de explotar este año con el Sassuolo.

"Hay pocos en Italia que sean tan fuertes en el área y con mayor olfato de gol. Es un maestro en el arte de atacar los espacios y de desmarcarse", explicó su entrenador Roberto De Zerbi.

"Llegó tarde a la Serie A. Su fuerza es que disfruta de todo con la madurez de un hombre", añadió. Eso se ve sobre el césped y fuera.

