Francesco Totti comenzará un curso para ser entrenador

Desde el 18 de septiembre, el exjugador de Roma, quien jugó toda su carrera en el equipo italiano, empezará su preparación para ser director técnico.

Apenas colgadas las botas al finalizar la pasada temporada, tras 24 años jugando con la Roma, Francesco Totti podría regresar pronto a las canchas, aunque esta vez como entrenador, después de haberse inscrito en un curso de formación, informó la prensa italiana este viernes.

A sus 40 años, el legendario jugador de la Roma se retiró al finalizar la pasada temporada y pasó a formar parte del equipo dirigente del club capitalino, aunque con un papel que por el momento no está claro.

Según ‘La Gazzetta dello Sport’ y ‘El Corriere dello Sport’, el campeón del mundo de 2006 participará a partir del 18 de septiembre en el curso para obtener el Diploma B de entrenador, que otorga la UEFA.

Este diploma permite a sus poseedores entrenar a equipos no profesionales, así como de jóvenes. Se trata de la primera etapa, obligatoria, en la carrera formativa de un entrenador a nivel profesional.

Totti seguirá el curso en Trigoria, el centro de entrenamiento de la Roma.

"Por un lado me gustaría entrenar, pero por el momento, no pienso demasiado en ello. Con mi carácter, no sé si sabría gestionar un grupo", dijo Totti hace un año en una entrevista al ‘Corriere dello Sport’.

