"Fumo y no me avergüenza": Radja Nainggolan, jugador de la Roma

El futbolista belga fue captado por las cámaras mientras fumaba al interior de su carro. Sin embargo, el volante explicó que lo que importa es que su rendimiento en el campo sea bueno.

La lista de respuestas irreverentes de Radja Nainggolan tiene una frase nueva. Ocurrió esta semana cuando, al ser descubierto por periodistas fumando al interior de su vehículo, respondió: "Fumo y no me avergüenza. Nunca me he ocultado. Sé que debería dar un buen ejemplo, tengo niños, pero creo que también hago mi trabajo como jugador de fútbol y eso es lo que importa".

En las declaraciones, que son reproducidas por el diario italiano 'll Corriere dello Sport', también hubo espacio para que Nainggolan hablara de su regreso a la selección de su país, luego de que el DT Roberto Martínez no lo llamara durante los más recientes compromisos. "Todavía estoy dolido, siempre digo lo que pienso en términos muy claros. Creo que el entrenador tenía sus razones para no convocarme, pero, ahora, estoy aquí y miro hacia adelante".