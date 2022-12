Genoa vs. Milan el partido de este domingo por la señal de Caracol HD2

Los ‘rossoneri’ visitarán la ciudad de Génova, tras la victoria 2-0 sobre Arsenal por Europa League. La trasmisión iniciará con los expertos del Gol Caracol desde las 11:50 de la mañana.

El duelo Inter vs. Nápoles, es el más destacado de la fecha 28 de la Serie A italiana, que volverá mañana tras el aplazamiento de todos los partidos dominicales de la anterior semana a causa de la trágica muerte de Davide Astori.

Para honrar la memoria del capitán de la Fiorentina, fallecido repentinamente el pasado domingo a los 31 años a causa de un paro cardíaco, se respetará un minuto de silencio en todos los duelos de la Serie A, Serie B y Serie C.

La jornada se abrirá excepcionalmente este viernes, con Roma que anticipará su partido contra Torino para tener más tiempo y preparar la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk, programada para el próximo martes.

Sin embargo, los focos están puestos en la reanudación del pulso por el título entre el actual líder Nápoles y el Juventus, que recibirá al Udinese tras sellar el miércoles el pase a los cuartos de final de la Champions League con un triunfo 2-1 frente a Tottenham.

El Nápoles todavía cuenta con un punto de ventaja sobre el Juventus, aunque los turineses disputaron un partido menos debido al aplazamiento por nieve del choque contra el Atalanta, por lo que cuentan con la posibilidad de superar a sus históricos rivales.

Tras diez victorias consecutivas, los napolitanos tropezaron 1-4 en casa contra el Roma la semana pasada y tendrán ahora otro duelo de gran exigencia, en San Siro contra un Inter de Milán que necesita puntos para mantener la pugna por una plaza en la próxima Copa de Europa.

Es un momento determinante para la temporada del Nápoles, cuyo objetivo declarado es conquistar el título liguero, que deberá reaccionar inmediatamente tras la última inesperada derrota.

Será además un duelo particular entre el capitán del Inter, el argentino Mauro Icardi, que busca su gol número 100 en la Serie A, y el belga del Nápoles Dries Mertens, que suma 16 dianas en esta campaña.

Por su parte, el Juventus llega a la cita con el Udinese en estado de euforia y con su pareja ofensiva formada por los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala en gran forma, al haber marcado los goles decisivos en Wembley contra el Tottenham.

En la lucha por la Liga de Campeones, la Roma intentará dar continuidad al triunfo de Nápoles al recibir al Torino, donde se reencontrará con su exjugador español Iago Falque, que marcó nueve goles y dio seis asistencias en su brillante campaña.

Por su parte, el Lazio visitará al Cagliari y tratará de reaccionar tras la eliminación en las semifinales de la Copa Italia sufrida contra el Milan y la última derrota liguera contra el Juventus.

El propio Milan es uno de los equipos más en forma de la liga italiana y buscará en el campo del Génova sumar otros tres puntos para seguir recortando distancias con la cuarta plaza, actualmente ocupada por el Lazio.

En este momento, el equipo del técnico Gennaro Gattuso está a ocho puntos de distancia del conjunto romano, con un partido todavía por recuperar (el derbi contra el Inter).

La Fiorentina homenajeará a Astori en el estadio Artemio Franchi y recibirá al colista Benevento, en un duelo de gran intensidad emotiva para los hombres del club florentino, ya que se disputará apenas una semana después del fallecimiento de su capitán.

El programa de la jornada lo completan los duelos Crotone vs. Sampdoria, Verona vs. Chievo, Bolonia vs. Atalanta y Sassuolo vs. Spal.

Programa de la jornada:

Viernes 9 marzo:

Roma-Torino

Sábado 10 marzo:

Verona-Chievo

Domingo 11 marzo:

Fiorentina-Benevento

Bolonia-Atalanta

Cagliari (Damir Céter) -Lazio, 9:00 a.m.

Crotone-Sampdoria

Juventus (José Fernando Cuadrado -lesionado-) -Udinese, 9:00 a.m.

Sassuolo-Spal

Génova-Milan (Cristian Zapata), 1:00 p.m.

Inter-Nápoles