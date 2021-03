Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta expresó este viernes su "confianza" de cara a las opciones de su equipo remontar este martes al Real Madrid el 0-1 de la ida y clasificarse para los cuartos de final de la Champions League , y advirtió de que sus jugadores no irán "de paseo" al estadio Alfredo Di Stéfano.

"Es correcto tener confianza, no nos vamos a Madrid de paseo, es un resultado difícil de recuperar, no descubrimos hoy el valor del Madrid, pero (estamos motivados) ya que no pudimos jugar la ida, porque tuvimos que sufrir en defensa, y no pudimos jugar once contra once", dijo Gasperini, al acabar el partido liguero ganado 3-1 este viernes contra el Spezia, en declaraciones a "Sky Sport".

"Es un partido que nos da orgullo jugar, con una clasificación que todavía no está perdida. Podemos intentarlo, esto nos da satisfacción", agregó.

El técnico italiano sigue fastidiado por la roja vista a los 18 minutos de la ida por el suizo Remo Freuler, al considerar incorrecta la decisión del colegiado, y reconoció que ya tiene clara su alineación para la visita a Valdebebas.

"Más o menos tengo clara la alineación (ríe), debemos jugar el partido con quince jugadores. Lo ideal es llevar el partido hasta el final siguiendo vivos", afirmó

