"Hablé con José Mourinho desde que estaba en Brasil, estoy feliz de haber fichado con Roma"

El uruguayo Matías Viña, presentado este martes como nuevo jugador del Roma, aseguró que habló con el técnico portugués José Mourinho cuando estaba en el Palmeiras brasileño y que a partir de ese momento se desbloqueó la negociación que le llevó al fútbol italiano.

"Estaba en Palmeiras y me comunicaron el interés del Roma. Hablé con Mourinho estando en Brasil, ya se venía la tratativa. Me apartaron de los entrenamientos, entrenaba solo y me tocó venir un poco temprano (a Roma) por el tema de la cuarentena, pero estoy muy feliz por estar aquí", afirmó Viña en su rueda de prensa de presentación, organizada en el centro deportivo de Trigoria.

Fichado por trece millones de euros por el Roma para sustituir al lesionado Leonardo Spinazzola, Viña firmó un contrato hasta 2026 y fue titular en los dos primeros partidos de la temporada del conjunto romanista, ganados al Trabzonspor, en la fase de clasificación a la Liga Conferencia, y al Fiorentina, en la Serie A.

"Cambió bastante el hecho táctico, el aspecto físico y defensivo no tanto. Vengo de Uruguay, con un fútbol más agresivo. Llevo dos años estando con compañeros de la Selección, con un ritmo distinto, más agresivo, más táctico. Obviamente tengo que seguir mejorando día a día para que se den los resultados", dijo Viña, al analizar las primeras diferencias que notó con el fútbol sudamericano.

La dirección deportiva del Roma apostó por Viña también porque, pese a ser joven (23 años), ya conquistó trofeos importantes, como la Copa Libertadores o la liga uruguaya.

"Por suerte soy bastante joven y me ha tocado ganar bastante. He aprendido mucho, creo que puedo seguir aprendiendo también con mis compañeros. Hay que ir partido a partido, paso a paso, en los entrenamientos y en los partidos para que se den los resultados. Sin poner metas, sino yendo partido a partido", afirmó.

Dio su disponibilidad máxima a Mourinho para jugar en las posiciones que el técnico necesite, aunque reconoció que se siente más cómodo como lateral izquierdo.

"Sinceramente estoy preparado para jugar en esa posición, son posiciones que conozco, no tengo problemas en jugar de lateral, carrilero o central. Me siento más cómodo como lateral, pero no tengo problemas en otras posiciones", aseguró.

También expresó su alegría por el "recibimiento bastante lindo" que le brindó la hinchada del Roma.

"Vengo de Sudamérica, donde las hinchadas apoyan mucho. Hacía tiempo que no jugaba con hinchada y ese apoyo la verdad que a uno le pone muy contento dentro de la cancha", dijo.