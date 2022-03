Hay indignación, en Italia, tras lo ocurrido en Torino vs. Inter: "¡Basta de estos árbitros!"

La prensa italiana destaca en sus primeras páginas el "clamoroso" penalti no señalado sobre el italiano Andrea Belloti, delantero del Torino, en el partido del pasado domingo ante el Inter de Milan que finalizó empate a uno, algo que ha provocado que la prensa local se una en críticas ante el equipo arbitral del encuentro.

"El mayor error desde que existe el VAR llevará su nombre, bonita satisfacción", apunta el 'Corriere dello Sport', señalando directamente a Marco Guida, árbitro principal, y a Davide Massa, que ofició desde el VAR.

"Lo que han hecho, uno en el campo y el otro (peor) frente a las imágenes, es algo difícil de explicar. El Torino reclama un penalti flagrante, y no hay excusa ni para no haberlo visto en el terreno de juego ni, sobre todo, para no haberlo detectado en el VAR", expresa el diario.

El chileno Alexis Sánchez rescató al Inter con un gol en el descuento que supuso el empate, y no descolgarse al completo de la lucha por el 'Scudetto', en un partido que dominó el Torino.

Once minutos tardó el brasileño Gleison Bremer materializar la evidente superioridad de los locales, que pudo ser determinante si el árbitro hubiera señalado penalti tras una entrada del italiano Andrea Ranocchia sobre Bellotti a falta de pocos minutos para el descanso.

El VAR no entró a corregir el fallo del árbitro principal, algo que encendió al entrenador del Torino, el croata Ivan Juric, y que es uno de los temas del día en Italia.

"Basta de estos árbitros", señala el diario 'Tuttosport'. "O bien Massa (árbitro asistente VAR) estaba en la sala del VAR y, si lo estaba, debería haber dimitido junto a Guida (árbitro principal) al pitido final del Toro-Inter; o bien estaba allí, pero no se dio cuenta de que al no llamar a Guida ante el monitor de la banda, habría firmado la metedura de pata más colosal de su carrera y de la de Guida", afirma el medio italiano.

"Guida y Massa han inscrito su nombre en letras mayúsculas en la historia del campeonato, un capítulo sin vergüenza. Un campeonato tan bello como la lucha por el Scudetto más emocionante de los últimos diez años y, sin embargo, condicionado sistemáticamente por estos errores. No hay justificación", añade.

Desde 'La Gazzeta dello Sport', el exárbitro italiano Paolo Casarín no comprende cómo no se pudo señalar pena máxima sobre Bellotti.

"El penalti no concedido al Torino lo podría haber visto un niño de dos años. Hasta un niño puede ver ese penalti a dos metros de distancia, no hace falta ser un árbitro internacional".

"El VAR no puede mantenerse al margen y no intervenir. Este es el verdadero fracaso de este sistema", sentenció.

Al finalizar el encuentro, los jugadores del Torino fueron directamente a reclamar el penalti sobre Bellotti, que pudo haber significado la sentencia del encuentro en la primera parte.

