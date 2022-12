Ibrahimovic: "Lo siento por los fanáticos, puede sean las últimas veces que me vean en vivo"

Un completo espectáculo de goles se observó este martes durante el compromiso, en el que después de ir abajo en el marcador, Milan reaccionó y terminó venciendo 4-2 a Juventus, el líder de la Serie A del fútbol italiano.

Y uno de los protagonistas del equipo 'rossoneri' fue el siempre polémico delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien marcó uno de los goles. Los otros fueron obra de Kessié, Rafael Leao y Ante Rebic. Por la 'Juve' anotaron Rabiot y Cristiano Ronaldo.

Al finalizar el juego, el popular 'Ibra' entregó particulares declaraciones, más después de haber superado al equipo de Turín liderado por CR7.

"Jugar sin fanáticos es una pena, una situación extraña. Hacemos nuestro trabajo, somos profesionales. Lo siento por los tifosi. Podría haber sido la última vez que me vieron en vivo en San Siro", dijo Ibrahimovic.

El sueco también agregó que "soy viejo, no es un secreto, pero es solo un número. Estoy haciendo buenos entrenamientos, tengo un buen equilibrio. Me estoy divirtiendo, tengo 38 años, no tengo el físico de antes, hago lo que puedo hacer, no puedo hacer eso que solía hacer a los 20, pero con inteligencia llega allí. No estoy aquí para ser una mascota, sino porque quiero traer resultados".