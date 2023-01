Jhon Lucumí y un mal día en Serie A: derrota del Bolonia 0-1 frente a la Roma

El defensor colombiano Jhon Lucumí estuvo presente en el reinicio de la Serie A, aunque no tuvo un gran partido en la derrota de su equipo, el Bolonia, en su visita a la capital italiana para enfrentar a la Roma, que se impuso gracias a una anotación desde el punto penal concretado por el delantero Lorenzo Pellegrini.

Lucumí, de 24 años, fue inicialista en el onceno que puso en cancha el estratega Thiago Motta este miércoles en el Olimpico de Roma, con el objetivo obtener los 3 puntos de visitante y escalar posiciones en la tabla general, sin embargo, tuvo el infortunio de cometer una falta tempranera dentro del área contra el argentino Paulo Dybala, que el atacante Lorenzo Pellegrini concretó en gol al minuto 6 del encuentro.

El plantel de Jose Mourinho, fuera del banquillo por sanción y con Salvatore Foti al mando de las operaciones romanas, dejó atrás el bache que le acompañaba justo antes de Qatar 2022 que cerró con una derrota y dos empates seguidos.

El Roma manejó el partido con la ventaja obtenida a los seis minutos. Dio el balón al cuadro de Thiago Motta que apenas amenazó la meta de Rui Patricio. El conjunto local pudo ampliar su ventaja al inicio de la segunda parte, en un disparo de Nicolo Zaniolo tras un pase de Pellegrini, que frustró el meta polaco Lukasz Skorupski.

Después se estiró con más convicción el Bolonia aunque su dominio no se tradujo en opciones de gol que cuestionaran la victoria de su adversario. Un centro del argentino Nicolás Domínguez al que no llegó bien, en el segundo palo, el escocés Lewis Ferguson fue una buena ocasión que no pudo materializar el cuadro de Motta.

El Roma, con los tres puntos, se sitúa en la sexta plaza, en zona europea, igualado a puntos con el Lazio, quinto, y el Inter, cuarto, que marca los puestos de Liga de Campeones. El Bolonia queda anclado en el ecuador de la clasificación.

-- Ficha técnica:

1 - Roma: Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smailling, Roger Ibáñez; Zeki Celik, Benjamin Tahirovic (Nemanja Matic, m.65), Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy (Nicola Zalewski, m.65); Paulo Dybala(Edoardo Bove, m.74) y Nicolo Zaniolo (Tammy Abraham, m.60).

0 - Bolonia: Lukasz Skorupski; Stefan Posch (Niklas Pyyhtia, m.82), Adama Soumaoro, Jhon Lucumi, Charalampos Lykogiannis (Andrea Cambiaso, m.65); Gary Medel (Jerdy Schouten, m.65), Lewis Ferguson; Ricardo Orolini, Nicolás Domíguez, Roberto Soriano (Michel Aebischer, m.57); y Marko Arnautovic.

Goles: 0-1, m.6: Lorenzo Pellegrini, de penalti.

Árbitro: Alberto Santoro. Mostró tarjeta amarilla a Roger Ibañez y Zeki Celik, del Roma y a Lewis Ferguson, a Michel Aebischer y al técnico Thiago Motta, del Bolonia.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Serie A disputado en el estadio Olímpico de Roma.