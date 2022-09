José Mourinho declaró fiel a su estilo: "Prefiero perder un partido 4-0 a cuatro partidos 1-0"

El portugués José Mourinho , entrenador de la Roma , declaró tras la dura derrota contra el Udinese (4-0), la primera de la jornada, que prefiere "perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0".

"Prefiero perder un partido 4-0 que cuatro partidos 1-0. Perder un partido son solo tres puntos y cuatro partidos son doce puntos. Es duro, pero miramos hacia delante. Tenemos 10 puntos, estamos ahí. Hacemos nuestro camino", dijo el técnico tras la goleada encajada

Publicidad

Pese a la derrota, el argentino Paulo Dybala cuajó una buena actuación que no pasó desapercibida para el setubalense: "Dybala ha sido el mejor jugador del campo, pese al resultado".

"Hemos fallado varias oportunidades con el partido abierto y antes del 1-0 tuvimos una. Ellos han sabido aprovechar las suyas. Ya estamos pensando en el partido que tenemos partido el jueves", añadió.

Además, el compromiso no estuvo exento de polémica por un posible penalti no señalado a favor de los 'giallorossi', pero Mourinho zanjó rápido el tema: "Cuando se pierde 4-0 no se habla de los árbitros", sentenció.

Esta es la primera derrota de la Roma en la Serie A que venía invicta con tres victorias (Salernitana, Cremonese y Monza) y un empate a uno frente a la Juventus del colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Publicidad

El partido frente al Udinese jugado en el Dacia Arena terminó 4-0 con goles del joven italiano Iyenoma Udogie a los 5', el mediocampista alemán Lazar Samardzic a los 56', el argentino Roberto Preyra a los 75 y el 'golpe final' lo dio el jugador Sandi Lovric al minuto 82 del encuentro.

Con este resultado, la 'loba' dejó escapar la posibilidad de quedar como único puntero del 'calcio' y permanece en la quinta posición con 10 puntos, por su parte el Udinense superó a la Roma y se encuentra ahora cuarto con las mismas unidades del conjunto dirigido por José Mourinho.