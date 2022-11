José Mourinho: "Me siento traicionado por uno de mis jugadores, le dije que se buscara equipo"

El portugués José Mourinho , entrenador del Roma, aseguró este miércoles tras el empate de su equipo ante el Sassuolo (1-1) que se sintió "traicionado" por uno de sus jugadores, del que no desveló la identidad pero al que le dijo que se buscara un equipo en el próximo mercado de fichajes invernal.

"Me siento traicionado por uno de mis jugadores, le dije que se buscara un equipo en enero, pero no creo...", dijo en rueda de prensa el técnico setubalense.

"El equipo quería ganar, pero lamento que nuestro esfuerzo haya sido traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. No hablé así de Ibáñez después del partido de la Lazio, su actitud había sido de lo mejor. Uno puede cometer errores, puede suceder. Lamento la actitud poco profesional de alguien", añadió.

"No voy a decir quien es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy (Abraham) por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy ha tenido una actitud extraordinaria, ha cogido todos los balones y cuando los ha perdido ha hecho todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no", explicó. EFE

El entrenador 'luso' llegó a la Roma en mayo de 2021 con un contrato de 3 años. Con el conjunto de la capital italiana, Mourinho completó mil encuentros como director técnico, precisamente, dicho partido fue contra su rival de este miércoles, el Sassuolo, aunque, en aquella ocasión el saldo fue victoria para su equipo.

Con 'la loba', Mourinho se convirtió en el primer entrenador de Europa en alcanzar 3 finales de las competencias de clubes: Champions, Europa League y Conference League, que terminó ganando, al imponerse su equipo en la final contra el Feyenoord por marcador de 1-0, consiguiendo ganar al menos un titulo europeo con 4 equipos distintos: Porto, Inter, Manchester United y la Roma.

Además de los 4 clubes mencionados anteriormente, 'The Special One', también dirigió al Chelsea y tuvo un recordado paso por el Real Madrid de España.

En total, en su palmarés se cuentan 23 títulos en el fútbol europeo en Portugal, España, Inglaterra e Italia. Entre esos títulos, tiene 2 Champions League ganadas con el Porto en la temporada 2003/04 y una con el Inter de Milán en 2009/10, en aquella ocasión dejando en semifinales al Barcelona.