Juventus y otros clubes, en aprietos: Fiscalía italiana afirmó que están envueltos en líos legales

El ministro de deportes italiano, Andrea Abodi, declaró este lunes que "probablemente" Juventus Turín no sea el único club implicado en la trama de plusvalías y falseo contable que investiga la Fiscalía de Turín, algo que permitirá "hacer limpieza" en el fútbol italiano.

"Probablemente Juventus no sea el único implicado. Esto nos permitirá hacer limpieza", dijo el ministro durante la presentación del libro 'Código de Justicia Deportiva del FIGC (Federación italiana de fútbol)', en el Comité Olímpico Italiano (CONI).

"Necesitamos saber rápido qué pasó (caso Juventus) y tomar decisiones para darle credibilidad al sistema en nombre de la competencia leal, algo que no ha sucedido en los últimos años", añadió Abodi.

La Justicia italiana, en el marco de la conocida como 'Investigación Prisma', indaga si la 'Juve' habría aumentado el precio real de mercado de sus jugadores para sacar mayor beneficio en su posterior venta (caso plusvalías) y un aplazamiento de los pagos a determinados jugadores durante ejercicio económico de 2020 que no se incluyeron en el balance del mencionado año (falseo de cuentas).

Las recientes investigaciones desembocaron el pasado lunes en la dimisión al completo de la junta directiva del combinado juventino, incluidos Andrea Agnelli, Pavel Nedved y Maurizio Arrivabene, y han desencadenado en Italia una tromba de informaciones sobre las posibles sanciones que puede recibir el conjunto turinés, en las que se ha llegado a incluir la posibilidad del descenso de categoría.

Lejos de evitar el tema, Abodi apunta ahora, una semana después de que se produjera el terremoto, que "probablemente" la 'Juve' no sea el único club implicado en una trama que ha vuelto a colocar al fútbol italiano en el centro de la polémica por aspectos extradeportivos.

La Fiscalía de Turín enviará los documentos pertinentes a otras fiscalías de Italia para que investiguen a los clubes que podrían estar implicados, aunque por el momento se desconoce cuáles son, según reportan los medios locales.

Juan Guillermo Cuadrado , quien es el único futbolista colombiano de la Juventus, podría no continuar en el club turinés para la próxima temporada ya que se habla de que la junta directiva tendría dentro de sus planes no renovar al lateral antioqueño para la próxima temporada, en medio de una tensa situación en la que aún no se sabe qué pueda pasar con los 'bianconeri' tras los problemas legales en los que se encuentra involucrado en los últimos meses.

