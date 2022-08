Kalidou Koulibaly: "Nadie puede decirme si puedo jugar con mi Selección o no"

El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, causó polémica en los últimos días, con unas declaraciones en las que cargó con algunas decisiones que tomaba la UEFA y aseguró no querer fichar a jugadores africanos por culpa de la Copa África, después de la venta de Kalidou Koulibaly al Chelsea.

Las razón principal del dirigente que respalda las declaraciones sobre los jugadores del continente africano, se debe a que muchos de ellos, abandonan a sus clubes a mitad de temporada para disputar la copa Africa, siendo muchos de ellos, piezas claves de sus equipos, lo que afecta el rendimiento en sus respectivas competencias.

"No voy a fichar más a futbolistas africanos. Lo haré solo si renuncian a la Copa de África, porque luego no los tenemos disponibles. Pagamos su sueldo para que se vayan a jugar en mitad del campeonato", aseguró el dirigente.

Los comentarios por parte del presidente del Nápoles, no generaron indiferencia en Kalidou Koulibaly, quien fue jugador del club hasta hace unas pocas semanas, antes de emprender su llegada a Inglaterra, y fue certero con de Laurentiis: “Nadie puede decirme si puedo jugar con mi selección o no. Si alguien me dijese de no ir, sería la única vez en la que estaría dispuesto a pelear. Todos en mi selección y en África creo que opinan así, todos lucharían por representar a su país y esto hay que respetarlo”.

“Hay que respetar, cuando jugaba en Nápoles, también representaba a Senegal. Como capitán de mi selección, creo que no sea justo hablar así. Respecto lo que opina, si cree que su equipo puede jugar sin africanos está en su derecho, pero estoy seguro de que en Nápoles mucha gente no opina como él. Estas palabras son lo que opina él, no el club ni la ciudad”, añadió el jugador senegalés.

Después de una brillante etapa en Nápoles, Kalidou Koulibaly es el nuevo gran fichaje del Chelsea, después de la salida de dos pilares claves en su defensa, como Antonio Rudiger y Andreas Christensen. El jugador senegalés, campeón de la Copa África con su selección, tendría su debut en la Premier League, el próximo fin de semana, contra Everton.