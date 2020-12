Cristiano Ronaldo vs. Duván Zapata: el duelo que brillará en la jornada de la semana en la Serie A

El encuentro particular entre el Juventus del portugués Cristiano Ronaldo y el Atalanta del colombiano Duván Zapata y el derbi belga entre Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán , y Dries Mertens, del Nápoles , iluminan la duodécima jornada de la Serie A , que se disputa este martes, miércoles y jueves.

¡Fin de la discusión! Este es el mejor equipo de la historia del fútbol

Tras cerrar una semana perfecta con doblete al Barcelona y al Génova, Cristiano retará este miércoles al Atalanta , próximo rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League , decidido a acercar al cuadro turinés al liderato del Milan.

CR7, que cumplió el domingo cien partidos como juventino, es el máximo goleador de la Serie A con diez dianas, empatado con el sueco Zlatan Ibrahimovic .

La Juventus de Andrea Pirlo , que ocupa la tercera posición y está a tres puntos del Milan , se medirá con un Atalanta que viene de golear 3-0 al Fiorentina, pero que también vive un momento delicado en su vestuario, tras el duro altercado entre el técnico Giampiero Gasperini y el argentino Alejandro 'Papu' Gómez.

Georgina Rodríguez y sus impresionantes fotos en lencería roja, junto a un árbol de Navidad

Publicidad

"Queridos aficionados del Atalanta, os escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con vosotros. Solo quería deciros que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo. Vosotros me conocéis y sabéis qué persona soy. Os quiero, vuestro capitán", escribió Gómez este lunes en su cuenta de Instagram.

Lo hizo después de que Gasperini asegurara este domingo que "si no hay sintonía, empiezan los problemas" y reconociera que no sabe "cómo se podrá solucionar" la situación.

La jornada también prevé un derbi belga entre Lukaku, líder ofensivo del Inter de Milán, y Mertens, máximo goleador histórico del Nápoles, próximo rival del Granada en los dieciseisavos de final de la Europa League.

Miguel Russo, técnico de Boca Juniors: "Hay que acomodarse al VAR, te puede favorecer o perjudicar"

El conjunto napolitano también puede contar con un mexicano Hirving Lozano en gran estado de forma, que presentó su candidatura para ser titular en San Siro con un gol y una asistencia en el triunfo cosechado este domingo contra el Sampdoria.

Inter y Nápoles comparten la tercera posición y está a tres puntos del líder Milan, que visita el campo del Génova tras el 2-2 de este domingo contra el Parma, cuando un doblete del francés Theo Hernández, culminado en el 90, le permitió seguir invicto.

Publicidad

El técnico Stefano Pioli buscará recupera al sueco Zlatan Ibrahimovic, quien se perdió los últimos tres partidos por lesión, aunque es muy poco probable que el delantero pueda ser titular.

América vs. Santa Fe: ¿podrán ingresar hinchas al Pascual Guerrero, el próximo domingo en Cali?

La jornada la abrirá este martes el Lazio en su visita al Benevento, en un cruce entre Simone Inzaghi, técnico lacial, y su hermano Filippo Inzaghi, preparador del cuadro sureño. El jueves, en cambio, tocará al Roma de los españoles Pedro Rodríguez, Borja Mayoral, Carles Pérez, Gonzalo Villar y Pau López, que recibirá al Torino, antepenúltimo.

Programa de la jornada con horarios de Colombia:

Martes 15 diciembre:

12:30 p.m. Udinese vs. Crotone

2:45 p.m. Benevento vs. Lazio

El golazo de Luis Díaz que salió elegido como el mejor de noviembre, en la Liga de Portugal

Publicidad

Miércoles 16 diciembre:

12:30 p.m. Juventus vs. Atalanta

2:45 p.m. Fiorentina vs. Sassuolo

2:45 p.m. Génova vs. Milan

2:45 p.m. Inter vs. Nápoles

2:45 p.m. Parma vs. Cagliari

2:45 p.m. Spezia vs. Bolonia

2:45 p.m. Verona vs. Sampdoria

Jueves 17 diciembre: