La prensa europea le dio con toda a la Juventus: "Desastre", "vergüenza" y "crisis negra"

Luego de estar varios años en lo más alto del fútbol italiano, la Juventus atraviesa un momento de crisis deportivo y, lejos de luchar por el Scudetto en la presente temporada, la prensa europea empezó a criticar duramente a los 'bianconeri'.

"Desastre", "vergüenza" y "crisis negra" fueron algunos de los titulares que se leyeron en 'Gazzetta dello Sport', 'Corriere dello Sport' y 'Tuttosport', luego de que el conjunto turinés cayera por 2-1, el pasado sábado, frente a Hellas Verona.

Al respecto, el técnico Massimiliano Allegri, en declaraciones entregadas a 'Sky Sports', señaló que "hay que estar callados, hablar poco y trabajar mucho. Es una vergüenza tener solo 15 puntos, pero son los que nos merecemos".

La 'Juve', por ahora, se encuentra lejos de pelear por el título en la liga de Italia; se ubica en la novena posición y está a 16 puntos de los líderes Nápoles y Milán. Sin embargo, el conjunto 'bianconeri' ha conseguido buenos resultados en la Champions League y lidera el Grupo H, con puntaje perfecto (9).

Otro de los representantes de la Juventus y que no quiso ocultar sus sensaciones del presente del club fue Paulo Dybala, el argentino señal+o que, "no es suficiente ser guapos para jugar al fútbol. A veces hay que hablar menos y hacer más. Estar en la Juve no significa ganar por defecto y si tenemos miedo, no podemos jugar. No queremos excusas, nos estamos equivocando y tenemos que trabajar".

Y es que ante la compleja situación, "Allegri y el club decidieron actuar. La plantilla juventina, a partir de este lunes, estará concentrada hasta el sábado. Un 'castigo' que en la entidad no se vivía desde 2015, cuando otra gran crisis de resultados coincidió con una derrota ante el Sassuolo", señaló el diario 'As' de España.