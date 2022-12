La Serie A está organizando un plan que permita la suspensión de salarios durante el coronavirus

Los dirigentes de la Liga italiana informó este viernes a la Asociación de Futbolistas que está preparando un plan para suspender momentáneamente el sueldo de los futbolistas a la espera de la evolución de la emergencia por el coronavirus.

Los daños económicos causados por la crisis sanitaria al fútbol italiano, que puede enfrentar pérdidas de más de mil millones de euros, obligan la Liga de la Serie A a plantearse soluciones para intentar contener el perjuicio.

Así, el presidente del organismo que gestiona la Serie A, Paolo Dal Pino, envió una carta a la AIC, presidida por el exjugador del Roma Damiano Tommasi, para informarle de que recibirá antes del próximo lunes las medidas pensadas para reducir el sueldo de los futbolistas.

"Que se hable de reducir los sueldos de los jugadores es una señal de que no estamos alineados con los problemas del país. Todavía se debate sobre si se podrán terminar las ligas y no se saben cuantificar los daños económicos. (Reducir los sueldos) es un tema del que hablaremos cuando sea el momento, no ahora", afirmó Tommasi el pasado 23 de marzo en declaraciones publicadas por la AIC en su página oficial.

Las semifinales de la Copa de Alemania, suspendidas hasta nueva fecha

"Una situación como la actual es algo excepcional y de paso nuestro mundo, no solo el del fútbol sino el del deporte en general, se está alineando, incluso si todavía hay algunos que siguen pensando en sí mismos. Lo único que podemos hacer es estar listos y considerar todo tipo de hipótesis sin prejuicios ni intereses personales", agregó.

Se estima que una reducción del sueldo de los futbolistas, que pesa cerca de 1,4 mil millones de euros en las cajas de los clubes de la Serie A, permitiría al fútbol italiano ahorrar una cantidad entre los 150 y los 300 millones de euros.

