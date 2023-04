La Serie A sancionó la tribuna sur del estadio de la Juventus tras insultos racistas a Romelu Lukaku

Una parte de la tribuna Sur del estadio de la Juventus estará cerrada un partido, anunció el jueves la Serie A, dos días después de los gritos racistas de hinchas del equipo turinés contra el atacante del Inter de Milán Romelu Lukaku.

El internacional belga fue víctima de gritos e insultos racistas cuando empató de penal en los últimos minutos de la ida de semifinales de la Copa de Italia contra la Juventus (1-1), el martes en Turín, según varios vídeos.

La Serie A, que organiza la Copa de Italia, indicó en un comunicado que el anillo inferior de la tribuna Sur del Allianz Stadium de Turín estará cerrada un partido después de los cánticos racistas proferidos por "la mayoría de los hinchas" de ese sector.

Lukaku fue expulsado al ver una segunda tarjeta amarilla después de haber celebrado su gol delante de la grada de los hinchas turineses mientras se llevaba el dedo a la boca. Su tarjeta roja ha sido confirmada y se perderá por suspensión el próximo partido del Inter.

Publicidad

El mediocampista colombiano de la Juventus Juan Guillermo Cuadrado y el arquero esloveno del Inter Samir Handanovic también fueron expulsados después de un enfrentamiento en el momento del pitido final y fueron castigados con tres y un partido de suspensión, respectivamente.

Así las cosas, los autores de los dos goles de la ida de la semifinal de la Copa de Italia no estarán presentes en la vuelta que tendrá lugar en el Giuseppe Meazza. Igualmente, el Inter de Milán no podrá contar con su mítico arquero para su partido contra la Salernitana y la 'Vecchia Signora' no podrá contar con Cuadrado quien tiene un complicado encuentro contra el segundo de la tabla, la Lazio.

Por el momento, ambos equipos siguen vivos en sus respectivas competiciones europeas. Los 'neroazzurros' tendrán que jugarse los cuartos de final contra Benfica, Mientras que la Juventus también tendrá rival portugués y se enfrentará al Sporting de Lisboa.